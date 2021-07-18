بصورة مع الخطيب.. وليد سليمان يهنئ جماهير الأهلي بالعاشرة

شارك وليد سليمان لاعب النادي الأهلي متابعيه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام بصورة له مع محمود الخطيب بعد التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخ النادي.



وكتب وليد سليمان: "‬‏مبروك الفوز لجمهور الأهلى ومجلس الإدارة العظيم البطولة الإفريقية العاشرة ودى البطولة الرابعة ليا شخصيا وعقبال البطولات القادمة إن شاء الله".





وتوج النادي الأهلي للمرة الثانية على التوالي بدوري أبطال أفريقيا، والعاشرة فى تاريخه علي حساب كايزر تشيفز، فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب محمد الخامس.



وافتتح الأهلي التهديف فى الدقيقة 52 عن طريق محمد شريف من تسديدة متقنة من تمريرة أكرم توفيق .

وأضاف الأهلي الثاني فى الدقيقة 64 عن طريق محمد مجدي قفشة من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

ونجح الأهلي في تسجيل الثالث فى الدقيقة 73 عن طريق عمرو السولية بعد تدخل الفار .