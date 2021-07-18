الأهلي دائماً على القمة.. الشناوي يحتفل بلقب دوري أبطال أفريقيا

احتفل محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي بالتتويج بلقب دوري أبطال إفر يقيا للمرة العاشرة في تاريخ النادي والثانية على التوالي بعد الفوز على فريق كايزر تشيفز.



ونشر الشناوي عبر انستجرام صورة له مع الكابتن الخطيب، وعلق: "‬‏الحمدلله تحقيق اللقب للمرة العاشرة وللسنة التانية على التوالي.. الأهلي دائماً على القمة ولسه البطولات جاية كتير.. وعايز أشكر اللاعيبة الرجالة والجهاز الفني ومجلس الإدارة والجمهور العظيم".



وتوج النادي الأهلي للمرة الثانية على التوالي بدوري أبطال أفريقيا، والعاشرة فى تاريخه علي حساب كايزر تشيفز، فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب محمد الخامس



وافتتح الأهلي التهديف فى الدقيقة 52 عن طريق محمد شريف من تسديدة متقنة من تمريرة أكرم توفيق .

وأضاف الأهلي الثاني فى الدقيقة 64 عن طريق محمد مجدي قفشة من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء

ونجح الأهلي في تسجيل الثالث فى الدقيقة 73 عن طريق عمرو السولية بعد تدخل الفار .