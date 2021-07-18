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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تعليق ناري من عمرو أديب على فوز الأهلي بدوري أبطال إفريقيا.. فيديو

فوز النادي الأهلي
فوز النادي الأهلي

قال الإعلامي عمرو أديب، تعليقا على فوز النادي الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا، إنه ارتدى كرافتة حمراء، لأنه عارف إنهم سيفوزوا، وهذا يدل على إن وشه حلو على الأهلي، لأنه قابل البعثة في المطار أثناء توجهها للمغرب، وهو كنت متوجها لبيروت.

وأضاف عمرو أديب خلال برنامجه "الحكاية" الذي يقدمه على فضائية "إم بي سي مصر": "سلمت على شريف الحريف، وكهربا، والشناوي، وسيد عبد الحفيظ وقولتله تذكر ولا تتنكر إنك لما تكسب ف ده هيبقى بسبب وش عمرو أديب اللي قابلته في مطار القاهرة الدولي".

وتابع عمرو أديب: "مبروك للنادي الأهلي، وشريف الحريف صاحب الهدف الأول، والقاضية من قفشة".

وأردف: "هدف قفشة عالمي وغير طبيعي وملعوب جامد، لذلك يستحق إنه ياخد رجل المباراة".

عمرو أديب فوز النادي الأهلي نهائي ابطال افريقيا قفشة كهربا الشناوي

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