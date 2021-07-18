علي معلول: مبروك لـ الأهلي وجمهوره العظيم

احتفل علي معلول لاعب النادي الأهلي بالتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخ النادي والثانية على التوالي بعد الفوز على فريق كايزر تشيفز بثلاثية نظيفة.



ونشر علي معلول مجموعة من الصور له من اللقاء، معلقا: "‬‏الحمدلله الكأس الأفريقية الثانية على التوالي مبروك للنادي الأهلي وجمهوره العظيم، وإن شاء الله مزيد من البطولات والتتويج".





وتوج النادي الأهلي للمرة الثانية على التوالي بدوري أبطال أفريقيا، والعاشرة فى تاريخه علي حساب كايزر تشيفز، فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب محمد الخامس.



افتتح الأهلي التهديف فى الدقيقة 52 عن طريق محمد شريف من تسديدة متقنة من تمريرة أكرم توفيق.

وأضاف الأهلي الثاني فى الدقيقة 64 عن طريق محمد مجدي قفشة من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

ونجح الأهلي في تسجيل الثالث فى الدقيقة 73 عن طريق عمرو السولية بعد تدخل الفار .