خالد مرتحي لـ الخطيب: الأميرة الإفريقية العاشرة مع أعظم من ارتدي رقم 10

احتفل خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي بالتتويج بلقب دوري أبطال افر يقيا للمرة العاشرة في تاريخ النادي والثانية على التوالي بعد الفوز على فريق كايزر تشيفز.





ونشر خالد مرتجي عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي تويتر صورة مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وعلق قائلا: "‏الأميرة الإفريقية العاشرة مع أعظم من ارتدي رقم 10".





وتوج النادي الأهلي للمرة الثانية على التوالي بدوري أبطال أفريقيا، والعاشرة فى تاريخه علي حساب كايزر تشيفز، فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب محمد الخامس



وافتتح الأهلي التهديف فى الدقيقة 52 عن طريق محمد شريف من تسديدة متقنة من تمريرة أكرم توفيق .

وأضاف الأهلي الثاني فى الدقيقة 64 عن طريق محمد مجدي قفشة من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

ونجح الأهلي في تسجيل الثالث فى الدقيقة 73 عن طريق عمرو السولية بعد تدخل الفار .