حمدي فتحي بعد التتويج بالعاشرة: الحمد لله على نعمة الأهلي

احتفل حمدي فتحي لاعب النادي الأهلي بالتتويج بلقب دوري أبطال إفر يقيا للمرة العاشرة في تاريخ النادي والثانية على التوالي بعد الفوز على فريق كايزر تشيفز.





ونشر حمدي فتحي عبر انستجرام صوره له مع الكأس وعلق قائلا: "بتوقيت الأهلي، الحمد لله علي نعمة الأهلي".





وتوج النادي الأهلي للمرة الثانية على التوالي بدوري أبطال أفريقيا، والعاشرة فى تاريخه علي حساب كايزر تشيفز، فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب محمد الخامس.



افتتح الأهلي التهديف فى الدقيقة 52 عن طريق محمد شريف من تسديدة متقنة من تمريرة أكرم توفيق.

وأضاف الأهلي الثاني فى الدقيقة 64 عن طريق محمد مجدي قفشة من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

ونجح الاهلي في تسجيل الثالث فى الدقيقة 73 عن طريق عمرو السولية بعد تدخل الفار .