إفريقيا تحت السيطرة.. الصحف العربية تحتفي بتتويج الأهلي بـ دوري الأبطال

سلطت الصحف العربية الضوء، على تتويج الأهلي بقلب دوري أبطال أفريقيا، بعد اكتساح كايزر تشيفز بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت، أمس، السبت، على مركب محمد الخامس، في الدار البيضاء، بالمغرب.

وتُوج النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية تواليًا والعاشرة في تاريخه، بفوزه على نظيره كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، بثلاثية سجلها كلا من محمد شريف، ومحمد مجدي قفشة، وعمرو السولية.

افتتح الأهلي التهديف فى الدقيقة 52 عن طريق محمد شريف من تسديدة متقنة من تمريرة أكرم توفيق.

وأضاف الأهلي الثاني فى الدقيقة 64 عن طريق محمد مجدي قفشة من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

ونجح الأهلي في تسجيل الثالث فى الدقيقة 73 عن طريق عمرو السولية.

ماذا قالت الصحف العربية عن تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا؟

الشروق التونسية: الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه.. الأحمر يكرس سيطرته على القارة السمراء

المنتخب الغربية: الأهلي يؤكد زعامته القارية بلقب عاشر

موقع لو 360 المغربي: بانون بطلا لـ أفريقيا رفقة الأهلي

النهار الجزائرية: الأهلي المصري يتوج بدوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه

الرياضية السعودية: للمرة السابعة الأهلي في المونديال

الاتحاد الإماراتية: الأهلي يحسم اللقب العاشر بثلاثية في شباك كايزر تشيفز

الأندية الأوروبية والعربية تهنئ الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا





وفور انتهاء المباراة، بادرت الأندية الأوروبية والعربية على تهنئة الأهلي بفوزه بدوري أبطال أفريقيا، حيث نشر نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عبر حسابه الرسمي على موقع “ تويتر” تغريدة، جاء فيها: "تهانينا للنادي الأهلي المصري على تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه."

أما نادي روما الإيطالي، فكتب عبر حسابه على “ تويتر” :"تهانينا من العاصمة الإيطالية #روما لنادي الأهلي بعد فوزه بدوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه والثانية على التوالي!"

نشر نادي تشيلسي صورة تجمع قائده أزبيلكويتا بلقب دوري أبطال أوروبا، والشناوي بلقب دوري أبطال أوروبا، على صفحته الرسمية على موقع فيس بوك، معلقًا:" إفريقيا تتزين باللون الأحمر مثلما تزينت أوروبا بالأزرق! تهانينا للنادي الأهلي المصري، نراكم في كأس العالم للأندية."

وحرصت الصفحة الرسمية لنادي الرجاء المغربي على تهنئة النادي الأهلي وجماهيره على التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه عقب هزيمة كايزر تشيفز بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم بملعب محمد الخامس.

ونشرت الصفحة الرسمية صورة لشعار النادي الأهلي وشعارها عبر تويتر معلقة:" يهنئ نادي الرجاء الرياضي النادي الأهلي المصري الشقيق وجماهيره العريضة على إثر التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا .

أما نادي الهلال السعودي،فكتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «مبروك للأهلي وجماهيره تحقيق ذهب إفريقيا».