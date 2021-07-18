أخبار السوشيال ميديا.. حلا شيحة لـ والدها: أنا مش مخطوفة.. وشريف إكرامي يهنئ الأهلي

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سبب في سعادة الملايين .. ماذا قال شريف إكرامي عن تتويج الأهلي بالنجمة العاشرة؟



احتفل شريف إكرامي حارس مرمي نادي بيراميدز لاعب النادي الاهلي بالتتويج بلقب دوري أبطال افر يقيا للمرة العاشرة في تاريخ النادي والثانية على التوالي بعد الفوز على فريق كايزر تشيفز







مصدومة من كلامه .. حلا شيحة ترد على والدها : أنا مش مخطوفة .. وجوزي بيحبني





علقت الفنانة حلا شيحة على الهجوم الذي تعرضت له خلال الساعات الماضيه بسبب اعتراضه على ظهورها في كليب تامر حسني الجديد





أغلى 6 دقايق في التاريخ .. كهربا يحتفل بالتتويج الإفريقي على طريقته



علق محمود كهربا لاعب النادي الأهلي على التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخ النادي والثانية على التوالي بعد الفوز على فريق كايزر تشيفز







خالد مرتحي لـ الخطيب: الأميرة الإفريقية العاشرة مع أعظم من ارتدي رقم 10





احتفل خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي بالتتويج بلقب دوري أبطال افر يقيا للمرة العاشرة في تاريخ النادي والثانية على التوالي بعد الفوز على فريق كايزر تشيفز.

