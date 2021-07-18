الاتحاد السعودي يضم 3 أسماء جديدة إلى جهاز كاريلي

أعلن نادي الاتحاد السعودي، انضمام 3 عناصر جديدة، إلى الجهاز الفني للفريق، الذي يقوده البرازيلي فابيو كاريلي.

وذكر نادي الاتحاد عبر صفحته الرسمية، أنه تم ضم 3 أعضاء جدد إلى جهاز كاريلي، وهم بيدرو رييس المتخصص في العلاج الطبيعي، ولويز فابيان دي سوزا الذي سبق له العمل كمساعد في نادي سبورت كلوب البرازيلي، بالإضافة إلى شين شان، الذي سيعمل كأخصائي تدريب وظيفي ومحاضر.

ويستعد فريق الاتحاد حاليا بقيادة مدربه فابيو كاريلو، للموسم الجديد 2021-2022.

ويغيب المدافع المصري أحمد حجازي عن تدريبات الاتحاد، بسبب تواجده مع منتخب مصر في اليابان، استعدادا لخوض أولمبياد طوطيو.

تحديد موعد الإعلان عن جدول الدوري السعودي



في سياق آخر، كشفت تقارير صحفية سعودية، مؤخرا ، موعد الإعلان جدول النسخة المقبلة دوري كأس الأمير محمد سلمان للمحترفين.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية نقلا عن مصادر خاصة أن جدول مباريات دوري الموسم الجديد، سيعلن عنه خلال الأسبوع الجاري.

وكانت لجنة المسابقات في رابطة دوري المحترفين قد وضعت على إعداده وفق المعايير المتبعة قبل صدوره.

واعترض نادي الشباب على المعيار التاسع من معايير تصميم جدول مباريات الدوري السعودي للموسم القادم، بعد ان تم استبعادهم من الاندية الاربعة الكبار، وقاموا بتوجيه خطاب رسمي إلى الرابطة، أبدوا فيه عن تحفظهم على المعيار التاسع.

وينص المعيار التاسع على منع إقامة أكثر من مباراة واحدة بين كبار الدوري السعودي، وقد حددهم بالهلال والنصر والاتحاد والأهلي مستبعدًا الشباب.

من جانبه، أكد أحمد الراشد، رئيس لجنة المسابقات برابطة دور المحترفين، أنهم يكنّون في الرابطة كل التقدير والاحترام لكافة الأندية، ومن بينها الشباب ونجومه.

وأوضح الراشد أن العمل على إنهاء جدول مباريات المحترفين يسير على قدم وساق وفق المعايير المتبعة للموسم الثالث على التوالي، ولا صحة إطلاقًا لإلغاء أحد هذه المعايير، وسيتم إعادة النظر في المعايير الموسم المقبل مع الأندية.

ونوّه الراشد إلى أن الرابطة تلقت بالفعل خطابًا رسميًا من نادي الشباب، تحفظ خلاله على هذا المعيار، وأن الرابطة بدورها ردت على الخطاب، مشيدًا في الوقت نفسه بنموذجية واحترافية ما جاء فيه، وبأنه لم يتم إقحام اسم أي الأندية.