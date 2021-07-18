نشرة أخبار العالم .. السفارة البريطانية تهنئ الأهلي .. ضربة عنيفة من تيجراي لـ آبي أحمد .. ارتفاع مرعب لوفيات الفيضانات في أوروبا وألمانيا

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عدداً من الأخبار الهامة على الساحة الإقليمية والدولية، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

أعراض مرض غامض تداهم دبلوماسيين أمريكيين في النمسا

تجري الحكومة الأمريكية تحقيقات حول سلسلة أعراض صحية ظهرت على دبلوماسيين أمريكيين وموظفين آخرين في سفارتها بالعاصمة النمساوية فيينا.

الملك سلمان يتلقى اتصالا هاتفيا من أردوغان

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالاً هاتفياً، من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هنأه فيه بقرب حلول عيد الأضحى المبارك.

مبروك العاشرة .. السفارة البريطانية تهنئ الأهلي بالتتويج الإفريقي

هنأت السفارة البريطانية اليوم الأحد، النادي الأهلي المصري بعد الفوز على نظيره الجنوب إفريقي كايزر تشيفز في نهائي دوري دوري الأبطال الأفريقي.

الخارجية الأمريكية: مستعدون لمواصلة المفاوضات النووية مع إيران

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأحد، أنها لم تتوصل إلى اتفاق بعد مع إيران بشأن الأمريكيين المحتجزين لديها.

إثيوبيا.. جبهة تيجراي توجه ضربة عنيفة لـ آبي أحمد

أعلنت جبهة تحرير شعب تيجراي في إثيوبيا، احتجاز أكثر من 5 آلاف جندي من القوات الحكومية بقيادة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، بينهم ضباط كبار.

إطلاق نار بملعب بيسبول في واشنطن ووقوع إصابات.. فيديو

أعلنت السلطات الأمريكية اليوم الأحد، عن إطلاق نار خارج ناشيونالز بارك في العاصمة الأمريكية واشنطن أدى إلى إصابة العديد من الأشخاص وإيقاف مباراة في دوري البيسبول الرئيسي ليلة السبت.

ارتفاع مرعب لوفيات الفيضانات في أوروبا وألمانيا

ارتفعت حصيلة وفيات الفيضانات المدمرة التي ضربت أوروبا الغربية إلى 183 شخصاً بينها 156 وفاة في ألمانيا فقط.