بالفيديو .. طالبة ثانوية عامة : عندي غش جماعي في لجنتي .. والتعليم تحقق

نشرت احدى طالبات الثانوية العامة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، وتدعى ريهام إبراهيم فتحي طالبة بـ الثانوية العامة علمي علوم بمدرسة احمد عسكر الثانوية بنات بادارة العريش التعليمية بمحافظة شمال سيناء

حيث قالت الطالبة : ان لجنتها كانت “هرجلة “ و كلها غش جماعي و غش بالموبايل اثناء امتحان الكيمياء ، مؤكدة انها ابلغت المسئولين عن اللجنة لوقف هذا الوضع وقالت ”من حقي اني ارفض غش في اللجنة عشان اعرف اركز”

واضافت: بمجرد ابلاغي عن الغشاشين في اللجنة اثناء الامتحان ، فوجئت بهجوم عنيف من الزميلات اللتي يمتحن معي في اللجنة “وبقيت انا الوحشة في الاخر”

واستكملت : بعد انتهاء الامتحان طلعت من باب المدرسة فوجئت بولية امر احدى الطالبات ، مسكتني من هدومي وشجيتني واتحسبنت عليا وقولت لها : مش من حقك بنتك تغش ومن حقي اني اطلب منع الغش في لجنتي عشان نبقى كلنا زي بعض ، فحاولت التعدي عليا بالضرب .

وقالت : اناشد وزير التربية والتعليم وجميع المسئولين عن تأمين لجان الثانوية العامة في شمال سيناء “انا عايزة حقي ”

ومن جانبه ، أكد مصدر مسئول بغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم ، أنه سيتم التحقيق فى الشكوى المذكورة في الفيديو الذي نشرته الطالبة للاستغاثة بالوزارة ، للوقوف على حقيقة كافة التفاصيل التي كرت بها.

وأكد المصدر أنه في حالة التأكد من صحة الواقعة سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مسئولى اللجنة المذكورة.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة الشعبة الادبية ، اليوم الاحد الموافق 18 يوليو 2021 ، امتحان "الفلسفة والمنطق" في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2021 الموجودة على مستوى الجمهورية

ويبلغ إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة الذين سيؤدوا امتحان الفلسفة اليوم 255 ألف و353 طالب/طالبة،

كما يؤدي طلاب الثانوية العامة 2021 المكفوفين ، امتحان الجغرافيا (ورقة ثانية)، بإجمالي 225 طالب/طالبة على مستوى الجمهورية

و يؤدي ايضا طلاب الثانوية لمدارس (stem) اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية)، واختبار مقاييس المفاهيم اللغة الأجنبية الثانية بإجمالى 1179 طالب/طالبة.

وحرص مسئولو لجان امتحانات الثانوية العامة 2021، على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة التي تهدف لمنع انتشار فيروس كورونا بين الطلاب والمعلمين أثناء سير امتحانات الثانوية العامة 2021.

وحضر طلاب الثانوية العامة إلى اللجان بالكمامة، وتم توقيع الكشف الحراري عليهم بواسطة أجهزة الكشف الحراري التي وفرتها وزارة الصحة في جميع اللجان ، كما تم تمرير الطلاب من على بوابات التعقيم إلى جانب الحرص على رش المعقمات على أيديهم قبل الدخول.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم اليوم تفتيش طلاب الثانوية العامة 2021 بإستخدام العصا الالكترونية 3 مرات داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2021.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هذه المرات الثلاثة هي:

المرة الأولى : تفتيش الطلاب بالعصا الالكترونية اثناء دخول اللجان

المرة الثانية : تفتيش الطلاب بالعصا الالكترونية داخل لجان السير الفرعية حتى 10 صباحا قبل توزيع الكراسات الامتحانية مع التركيز على تفتيش "المقاعد"

المرة الثالثة : بعد مرور نصف ساعة من بداية الامتحان دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية.

جدير بالذكر أن عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام، يبلغ 649 ألف و387 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية ، منهم 292 ألف و852 طالبا وطالبة فى شعبة علمي علوم، و100169 طالبا وطالبة فى شعبة علمي رياضة، و256366 فى أدبي.

و وفقا للإحصائيات الرسمية التي أعدتها وزارة التربية والتعليم يشارك في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2021، و133 ألفا و850 عضوا مقسمين كالتالي:

2200 رئيس لجنة

2200 مراقب أول لجنة

12598 مراقبا

91318 ملاحظا

8373 معاونا

9511 عضو أمن

1190 عضو لجنة إدارة

1714 عضوا قانونيا

4746 عضو تطوير

أما عن أعداد استراحات المعلمين المشاركين في امتحانات الثانوية العامة فتبلغ إجماليها 773 مقسمة كالتالي:

- 158 استراحة في قطاع القاهرة

- 121 استراحة في قطاع الإسكندرية

- 213 استراحة في قطاع المنصورة

- 281 استراحة في قطاع أسيوط