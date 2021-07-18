رئيس الزراعي المصري:دور مهم للبنك في إنجاح المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري

أشاد علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري بالمبادرة الرئاسية للتمويل العقاري التي أطلقها البنك المركزي المصري برئاسة المحافظ طارق عامر تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإتاحة الفرصة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل للحصول على سكن ملائم بأسعار مدعمة وعلى فترات زمنية طويلة الأجل مؤكدا أن تلك المبادرة تعكس حرص القيادة السياسية على الاهتمام بالمواطن المصرى وتلبية متطلباته في إمتلاك مسكن لائق له ولأسرته.

وأشار علاء فاروق إلى أن البنك الزراعي المصري سيكون له دور كبير في تنفيذ تلك المبادرة نظرا لأنه البنك الأكثر إنتشارا في مصر بامتلاكه أكبر شبكة من الفروع تبلغ أكثر من 1200 فرع في كافة محافظات الجمهورية، وبالتالي سيكون الأقرب لقطاع عريض من متوسطي ومحدودي الدخل في جميع المحافظات وهم الفئة المستهدفة من المبادرة في المقام الأول.

ووصف رئيس البنك الزراعي المصري المبادرة بأنها غير مسبوقة في القطاع المصرفي والتي يتم من خلالها تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر عائد متناقص 3% ولمدة تصل إلى 30 عاماً مؤكدا أن المبادرات السابقة بالرغم من أهميتها وتحقيقها لإيجابيات عديدة للقطاع العقارى وللمواطنين إلا أنها لم ترتق لحجم التسهيلات والمزايا التي تتيحها هذه المبادرة للمواطنين، فضلا عن جملة العوائد الإقتصادية التي سيحصدها الإقتصاد الوطني جراء تطبيق هذه المبادرة، من خلال تنشيط أعمال عشرات القطاعات الوسيطة المختلفة المرتبطة بالقطاع العقاري وهو ما ينعكس على توفير فرص العمل والتشغيل في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأوضح أن تخفيض سعر الفائدة على الإقراض العقاري وزيادة مدة التمويل سيساهم فى إدخال شرائح جديدة من العملاء فى القطاع المصرفى وتلبية احتياجات الفئات التى تمثل طلبا فعالا وحقيقيا بما يحقق الشمول المالي بما يتماشى مع توجهات الدولة .