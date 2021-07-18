رئيس قسم الفلك: رصد التربيع والهلال عند اكتماله يؤكد دقة الحسابات الفلكية

قال الدكتور أشرف شاكر، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، إن متابعة القمر ورصد التربيع والهلال عند اكتماله يؤكد دقة الحسابات الفلكية.

وأضاف أشرف شاكر، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج هذا الصباح المذاع عبر فضائية اكسترا نيوز،أن هذا الشهر مهم جداً بالنسبة لموسم الحج فلابد من التأكد أن الحسابات الفلكية دقيقة.

وأشار إلى أن العالم كله يحسب بنفس الطريقة ويصل إلى نفس النتيجة، لافتاً إلى أن هناك جدل على بلوتو من جانب أنه كوكب أو كويكب، بسبب جسمه الصغير.

وتابع أن بلوتو من الأجسام الصعب رصدها لأن جسمه صغير وبعيد وعلى حافة المجموعة الشمسية، ويحتاج وقت معين ليكون قريب نوعاً ما ليسهل رصده.

وفى سياق آخر، قال الدكتور أشرف شاكر، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية ، إن الصين دولة متقدمة فى علوم الفلك والفضاء ورغم بدايتها فى المشروع الفضائي الخاص بها فى فترة الستينات إلا أنها لم تمتلك القدرة وقتئذ لإرسال مركبة وأخذ عينات من سطح القمر مثل أمريكا وروسيا، منوها بأن الصين قامت بإطلاق نظام أقمار صناعية لخفض نسبة الحوادث 50% عن طريق اتصالها ب مراقبة الأقمار الصناعية خلال 24 ساعة .



وأضاف شاكر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز ، أن الصين قامت مؤخرا بإرسال مركبة لأخذ عينات من القمر، لافتا إلى أن التطور التكنولوجى تم بعد هبوط الإنسان على سطح القمر .



ولفت إلى أن الصين قامت بإرسال مركبة فضائية لمكان لم يزوره أى رائد فضاء من قبل وقامت ب أخذ عينات الغرض منها أن تجعل القمر محطة للوصول للمريخ ورصد الكون منوها أن القمر به نسبة من الأكسجين، الحديد، الدهب والغرض الأثمن لهم هو الحديد والماء خاصة أنهم فى حال استخراج الماء من سطح القمر سيتيح لهم ذلك تدشين محطة فضاء ثابتة على سطح القمر .



وأوضح أن الصين تخطط فى عام 2023 : 2030 أن تدشن محطة فضاء أن تطلق عدة صواريخ وعمل محطة فضاء خاص بيها الأرض والقمر بالاضافة لعمل مشروع فضائى بالاشتراك مع روسيا من المقرر أن يتكلف مليار دولار سنويا بعمل محطة فضاء ثابتة فى القمر كمحطة انطلاق للمريخ والكواكب الأخرى ، لافتا إلى أن الصين تقوم بعمل خطوات دقيقة لمعرفة حركة القمر والنشاط البركانى يشير بدورها لتقدمها فلكيا ب علوم الفضاء .



