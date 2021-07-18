اليوم.. نهائى تتابع المختلط لبطولة العالم للخماسي الحديث للناشئين والناشئات

تنطلق اليوم الأحد ، منافسات نهائي تتابع المختلط لبطولة العالم للخماسي الحديث للناشئين والناشئات، والتي تستضيفها ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، في الفترة من 12 حتى 18 يوليو الجاري.

ويمثل مصر في المنافسات رباعي المنتخب الوطني مهند طارق وسلمي أيمن بالمجموعة(١) ومريم عامر ومحمد حسام بالمجموعة (٢).

وتنطلق منافسات بطولة العالم للخماسي الحديث اليوم في الحادية عشر والنصف صباحا بمسابقة السباحة ثم السلاح ثم نقاط السلاح الإضافية والفروسية ويختتم اليوم بمنافسات الليزر رن وتسليم الميداليات للفائزين.

برونزيتان وذهبية لمصر فب بطولة العالم للخماسي الحديث

الجدير بالذكر أن حقق المنتخب الوطني للناشات والذي يضم سلمي أيمن أميرة قنديل و ملك خالد الجمعة الماضية فضية الفرق ، بينما حقق أمس منتخب الناشئين الذي يضم أحمد الجندي ، نور الدين كريم ، مهند طارق برونزية الفرق وحصد أحمد الجندي ذهبية منافسات الفردي.

وشهد مراسم توزيع الجوائز الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة و الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والمهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث أمين عام اللجنة الأولمبية المصرية والدكتور شادي عبد العزيز مدير البطولة.

ويشارك في بطولة العالم للخماسي الحديث 27 دولة وهم: بيلاروسيا والبرازيل وكندا والتشيك والإكوادور وفرنسا وجورجيا وألمانيا وجواتيملا والمجر وإيطاليا وكازاخستان وكوريا الجنوبية ولاتفيا وليتوانيا والمكسيك وبيرو وبولندا وروسيا وجنوب أفريقيا وإسبانيا والسويد وسويسرا وتركيا وأوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة.

ويدير بطولة العالم للخماسي الحديث الدكتور شادي عبد العزيز، فيما يقود المنتخب الوطني رؤوف حسام المدير الفني للمنتخبات القومية وعمرو السيد المدير الفني للناشئين ومدربي السلاح أحمد الصغير ومحمد غيث ومحمد حسني ومحمد الصباحي وعبد الرحمن عادل وسامح مجدي، ومدربي السباحة طارق النويهي وخالد عصفور وعلي الوكيل، ومدربي الجري إيهاب سيد ومحمود السيد وهشام سليمان ومدربي الرماية إبراهيم سكر ومحمد علاء، ومدربي الفروسية ياسر عصر وخالد السنباطي ويوسف جلال ومدرب اللياقة البدنية محمد الجمال ويوسف حسن طبيب العلاج الطبيعي ودكتور باسل جميل طبيب المنتخب القومى.