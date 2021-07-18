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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

صحف السعودية اليوم.. تغيير كسوة الكعبة غدا.. 339 قتيلا في فيضانات أوروبا.. ومصطفى أديب يكشف حقيقة رفضه تكليف تشكيل الحكومة اللبنانية

صحف السعودية
صحف السعودية

حاكم إقليم دارفور: لا بديل عن محاكمة البشير أمام "الجنائية الدولية"
رﺋﻴﺴﺔ ﺑﻠﺪﻳﺔ أفغانية تهاجم وزير الدفاع البريطاني بسبب طالبان
شرطة الرياض: إيقاف 5 أشخاص نقلوا لحوما مجهولة المصدر بمركبة مخالفة
 

ركزت الصحف السعودية الصادرة اليوم الأحد، على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي، والتي نرصد أبرزها في السطور التالية.

محليًا، نقلت صحيفة "عكاظ"، بأن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، تمكنت الجهات الأمنية من القبض على 5 أشخاص ينقلون لحوما مجهولة المصدر في مركبة مخالفة للاشتراطات الصحية.

وقال المتحدث إن 2 من الجنسية البنجلادشية، و3 من الجنسيات المصرية والهندية والباكستانية، مخالفين لنظام العمل، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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ومن صحيفة "الوئام"، أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أنها ستستبدل غدا الإثنين كسوة الكعبة المشرفة بأيدي 200 فني وصانع، جريا على عادتها في مثل هذا اليوم من كل عام.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “واس”، السعودية سيتم استبدال الكسوة القديمة بكسوة جديدة بإشراف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس.

عربيًا، أفادت صحيفة "سبق"، بأن حاكم إقليم دارفور السوداني مني أركو مناوي، أكد أنه "لا بديل عن مثول الرئيس السوداني السابق عمر البشير، وباقي المتهمين في قضية ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في دارفور، أمام المحكمة الجنائية الدولية في أقرب وقت".

وأشار إلى أنه لم يتفق على موعد لمثول "البشير" أمام "الجنائية"، وربما هناك من لهم آراء أخرى، ولكن في النهاية يجب أن يمثل "البشير" وباقي المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية أمام المحكمة.

ومن الصحيفة ذاتها، نفى السفير مصطفى أديب، التصريحات المنسوبة إليه، بشأن رفضه قبول إعادة تسميته كرئيس حكومة مكلف لتشكيل الحكومة في لبنان.

وأوضح "أديب" أن حسابًا مزيفًا في موقع "تويتر" ينتحل اسمه وصفته، كتب كلاماً منسوبًا إليه، وهو عار تماماً من الصحة ولا يمت للحقيقة بصلة.

الشأن العالمي

وفي الشأن العالمي، قالت صحيفة "عكاظ"، إن رﺋﻴﺴﺔ ﺑﻠﺪﻳﺔ وردك الأفغانية ظريفة غفاري، شنت هجومًا على وزير الدفاع البريطاني بن والاس، ووصفت إعلانه استعداد بلاده للعمل مع جماعة طالبان، بـ"الفشل الذريع والمخيّب للآمال".

وسألت والاس إن كان سيمنع ابنته من الحصول على التعليم أو من القتال من أجل بلدها ومن أجل هويتها الوطنية ومن أجل حقوقها وأحلامها، مؤكدة أن طالبان لم ولن تتغيّر، لافتةً إلى أنها سيطرت وبسرعة على معبر حدودي مهم بين أفغانستان وباكستان فور انسحاب القوات البريطانية والأمريكية.

وفي صحيفة "الرياض"، سجلت بريطانيا أمس السبت 54674 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك ارتفاعا عن اليوم السابق في أعلى زيادة يومية للإصابات بالمرض منذ ستة أشهر.

وسجلت البلاد 41 وفاة جديدة بكورونا خلال 28 يوما من تشخيص الإصابة به، انخفاضا من 49 وفاة أمس الجمعة.

ومن صحيفة "الوئام"، ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات الجارفة التي اجتاحت ألمانيا إلى 156 قتيلاً، وفقًا لما ذكرته الشرطة صباح الأحد، ما يرفع الحصيلة الإجمالية في غرب أوروبا إلى ما لا يقل عن 183 قتيلاً.

وفي ولاية راينلاند-بفالتز وحدها، أعلنت الشرطة في بيان أن 110 شخصاً لقوا حتفهم جراء الفيضانات، مقابل 98 قتيلاً وفق الحصيلة السابقة.

الصحف السعودية شرطة منطقة الرياض المسجد الحرام كسوة الكعبة البشير عمر البشير المحكمة الجنائية الدولية رﺋﻴﺴﺔ ﺑﻠﺪﻳﺔ وردك مصطفى أديب

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