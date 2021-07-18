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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بدر بانون يحصل على إذن بالبقاء في المغرب ويعود الثلاثاء

بدر بانون
بدر بانون

حصل بدر بانون، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى، على إذن من سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي، بقضاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبين في المغرب، بعد التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا، للموسم الثاني على التوالي، والمرة العاشرة في تاريخ النادي.   

ويعود بدر بانون مدافع الفريق من المغرب الثلاثاء المقبل؛ للانتظام في التدريبات الجماعية للفريق، بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون. 


ويستأنف الأهلي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة يوم الثلاثاء المقبل؛ استعدادا لمواجهة فريق البنك الأهلي في الدوري الممتاز. 


ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم برئاسة محمود الخطيب، رئيس النادي إلى مطار القاهرة قادمة من المغرب بعد تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا.


وحرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الرياضة، والطيار محمد منار، وزير الطيران، وعمرو أبو العينين، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، على استقبال البعثة بالورود فور وصولها إلى مطار القاهرة الدولي.


وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا أمس السبت ، بعد الفوز بثلاثية نظيفة على كايزر تشيفز أمس في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب محمد الخامس بالمغرب.

بدر بانون الأهلى دوري ابطال افريقيا كايزر تشيفز

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