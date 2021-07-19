رئيس قوى عاملة النواب: نتمنى خروج قانون العمل من البرلمان بشكل مُرضٍ للجميع

قال عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العامة بالبرلمان، إننا كلجنة القوى العاملة بالبرلمان نتمنى أن يخرج قانون العمل من البرلمان ، بحيث يكون مُرضي لجميع الأطراف، لأن علاقة العمل ليست فردية ولكن صاحب العمل له حقوق وعليه واجبات مثل العامل.

وأكد عبد الفضيل في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أننا نريد أن يخرج قانون العمل بشكل متوازن، بحيث يحقق العدالة بين صاحب العمل والعامل ويضمن للعامل جميع حقوقه صحية واجتماعية، بحيث يعمل فى القطاع الخاص وهو آمن.

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قرر رفع الجلسة العامة للبرلمان.

ومن المقرر أن يعود المجلس للانعقاد، يوم السبت الموافق 24 يوليو الجاري.

وشهدت الجلسة، الموافقة على عدد من التشريعات نهائيا والتي سبق الموافقة عليها في مجموعها في وقت سابق.

ووجه رئيس البرلمان، قبل رفع الجلسة التهنئة لجموع الشعب المصري والأمة الإسلامية جميعا بمناسبة قرب قدوم عيد الأضحى المبارك.