بدأت في الانتعاش.. غرفة المنشآت الفندقية تكشف كيف عادت السياحة

قال هشام الشاعر عضو لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إن هناك حجوزات سياحية كبيرة من دول شرق أوروبا بالكامل، ودول عربية مثل الأردن والكويت والإمارات، معقبا: "حركة السياحة ابتدت تنتعش".

وأضاف هشام الشاعر، عبر " زووم" برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على فضائية "الأولى"، أن أكثر الدول إقبالا على مصر حاليا، هي المملكة العربية السعودية، وتليها الأردن، والكويت، والإمارات.

وأكد عضو لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية أن “السياحة بدأت في التعافي، ونتمنى أن يستمر هذا التعافي في فترة الصيف بالكامل، لتعويض جزء كبير مما تم فقدانه العام المقبل”.

وأشار إلى أن انتشار اللقاح في مصر، وتطعيم جميع العاملين في المجال السياحي، كانت من أكثر العوامل التي جعلت مصر مصدرا سياحيا موثوقا فيه.

وأوضح عضو لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية أنه لم يلاحظ منذ فترة كبير، ظهور أية حالة مصابة بكورونا بالفنادق السياحية، وهو مؤشر إيجابي.

غرامة 4 آلاف جنيه وغلق المنشأة السياحية أسبوعين عقوبة مخالفة إجراءات كورونا

أيام ويهل علينا عيد الأضحى المبارك، والذى تزداد فيه رحلات المصايف للاستمتاع بالشواطئ، حيث تستعد شركات السياحة لتسيير رحلات إلى الأماكن السياحية مع الالتزام بقرارات رئيس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا.

ومن جانبها، دعت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة عادل المصرى، رئيس الغرفة، أعضاء جمعيتها العمومية، إلى ضرورة الالتزام بالنسب المقررة للتشغيل، والتى حددها قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، رقم 1502 لسنة 2021 الخاص بزيادة نسب الإشغال السياحي والفندقي من 50% إلى 70% .

وناشد عادل المصري رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، في بيان صحفي، صادر عن الغرفة، أمس الأول الجمعة، الأعضاء "المطاعم والكافتيريات والمنشآت السياحية" الالتزام بمواعيد الغلق طبقاً للمواعيد الصيفية والتى بدأ تطبيقها أول يونيو الماضى، تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1165 لسنة 2021، وعدم مخالفة المواعيد المقررة بقرار وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا للتراخيص رقم 456 لسنة 2020، وقرار وزير السياحة والآثار رقم 512 لسنة 2020 بشأن مواعيد فتح وغلق المنشآت والمطاعم السياحية منتصف الليل خلال أيام الأسبوع عدا يومى الخميس والجمعة من كل أسبوع يمتد فتحها حتى الواحدة بعد منتصف الليل.

وأكد رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، سعي وحرص جميع أعضاء الغرفة، للحفاظ على صحة المواطنين والعاملين بها، من خلال اتباعهم لجميع الضوابط والإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية والوقائية، للمساهمة فى منع إنتشار فيروس كورونا، محذرا من توقيع عقوبات لمن يخالف هذه القرارات بتطبيق غرامات على المنشآت المخالفة ، والغلق الفورى لها لمدة أسبوعين، وفي حالة التكرار يتم الإغلاق لمدة شهر.

وأوضح رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية أن قرار رئيس الوزراء رقم 1502 لسنة 2021 الخاص بزيادة نسب الإشغال السياحى والفندقى من 50% إلى 70% ، قد تضمن وأشار إلى عودة العمل والنشاط لصالات الديسكو وكذا الملاهى الليلية (مسارح المنوعات)، حيث نص القرار فى مادته الثانية على أن: «تُزاد نسب التواجد أو الإشغال التي تلتزم السينمات، والمسارح، ودور الثقافة، وأى أماكن معدة ومرخصة لتقديم العروض الفنية، بعدم تجاوزها عند استقبال الجمهـور إلى 70% من الطاقة الاستيعابية، مع الالتزام بجميع التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقررها السلطات المختصة».