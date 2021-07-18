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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قبل الانسحاب الكامل.. وفد أمريكي يبحث مع الرئيس الأفغاني الأوضاع الأمنية

أفغانستان
أفغانستان

بحث وفد أمريكي، بقيادة مساعدة الرئيس الأمريكي لشئون الأمن الداخلي إليزابيث شيروود راندال، مع الرئيس الأفغاني أشرف غاني، ووزير الخارجية حنيف أتمار، الوضع الأمني في أفغانستان، والدعم الأمريكي لقوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية، والدعم الدبلوماسي الأمريكي للتوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية للصراع المشتعل في البلاد.

جاء ذلك، وفق بيان لـ البيت الأبيض نشره على موقعه الإلكتروني، اليوم الأحد، خلال لقاء الوفد الأمريكي مع الرئيس الأفغاني في طشقند عاصمة أوزبكستان، على هامش المؤتمر الدولي لتعزيز الرفاهية والأمن والتواصل الإقليمي بين وسط وجنوب آسيا.

وأضاف بيان البيت الأبيض أن الوفد الأمريكي، المكون من ممثلين من مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض ووزارة الدفاع ووزارة الخارجية، التقى أيضا وزير الشؤون الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار؛ لمناقشة الأمن الإقليمي لأفغانستان والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب.

وأفاد البيان بأن شيروود راندال أتيحت لها فرصة لقاء مضيف المؤتمر، رئيس أوزبكستان شوكت ميرزيوييف، كما عقدت اجتماعات ثنائية مع مسؤولين من أوزبكستان وطاجيكستان وتركمانستان وكازاخستان؛ للعمل على إيجاد فرص ملموسة لتعزيز الأمن في المنطقة ومواجهة المخاوف الإنسانية وزيادة التطعيمات من أجل وقف انتشار كوفيد -19.

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