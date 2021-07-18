انفجار شاحنة بترول في دولة أفريقية.. والضحايا 13 قتيلا

قالت الشرطة الكينية، اليوم الأحد، إنه جرى تأكيد مقتل 13 شخصا إثر انفجار شاحنة للبترول في منطقة في مالانجا الواقعة في غرب البلاد، مشيرة إلى إن هذا العدد من الضحايا القتلى بخلاف المصابين، وفق ما ذكرت صحيفة ستاندرد.

أشار مدير شرطة منطقة جيم الفرعية تشارلز تشاتشا، إلى إن الحادث وقع مساء أمس السبت في قرية مالانجا، وإنه قواته تقوم بتتبع الأمر والتحقيق حوله.

ذكر، تشاتشا إن 11 شخصا، بينهم أطفال، نجوا من إصابات خطيرة من جراء الحريق الذي اندلع بصهريج النفط ويتلقون العلاج في مستشفى يالا الفرعي حيث تم نقلهم على عجل بعد الحادث.

ولفت قائد الشرطة إلى أن الصهريج انقلب عندما كان يحاول تجنب الاصدام بشاحنة كانت أمامه على طريق كيسومو غرب كينيا، مشيرا إلى أنه بعد انقلاب الصهريج هرع عدد من الأشخاص، غافلين عن الخطر الكامن، إلى مكان الحادث لشفط الوقود من الصهريج، وقال "بعد لحظات اشتعلت النيران في ناقلة الوقود".

وقال: "أحصينا ما لا يقل عن 12 جثة في مكان الحادث. ونقل 11 مصابا على وجه السرعة إلى مستشفى يالا الفرعي القريب لتلقي العلاج".