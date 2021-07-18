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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أزمة الهند تزداد تعقيدا.. مصرع 25 شخصا جراء فيضانات مومباي

فيضانات مومباي
فيضانات مومباي

لم تنحصر الأزمة الحالية في الهند على فيروس كورونا المنتشر هناك فقط ، بل زادت المشكلة تعقيدًا، بعد أن ضربت البلاد موجة من الأمطار الغزيرة.

 

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قتل ما لا يقل عن 25 شخصا في 3 ضواحي بمدينة مومباي بالهند عندما انهارت عدة منازل بسبب الانهيارات الأرضية الناجمة عن هطول أمطار غزيرة.

 

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وحسب الوكالة، عرض التلفزيون المحلي لقطات لرجال إنقاذ يستخدمون أياديهم في الحفر لانتشال الجثث.

 

وقالت السلطات إنه من المعتقد وجود المزيد من القتلى تحت الأنقاض، كما ظهر رجال الإنقاذ وهم يحملون المصابين عبر ممرات ضيقة.

 

وأكد المسؤولون، أن السلطات سجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية وحتى الآن 11 واقعة لانهيار منازل أو جدران في منطقة مومباي.

 

وأضاف المسؤولون أنه في أحد الأحياء انهارت حوالي ستة أكواخ تقع عند قاعدة تل فوق بعضها.

 

تقديم مساعدات

 

وقدم رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي التعازي في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، معلنًا عن تقديم مساعدات للضحايا.

 

وغمرت المياه عدة مناطق في المدينة بعد هطول أمطار غزيرة خلال الـ 24 ساعة الماضية وتعطلت خدمات قطارات الضواحي مما أدى إلى توقف الحياة في العاصمة المالية للهند.

 

وقالت هيئة الأرصاد الجوية اليوم الأحد ، إنه من المتوقع هطول أمطار غزيرة على مومباي وساحل ولاية ماهاراشترا الصناعية خلال الأيام الأربعة المقبلة.

 

وغالبا ما تؤدي الأمطار الغزيرة خاصة خلال الرياح الموسمية في الهند من يوليو إلى سبتمبر، إلى انهيار المباني خاصة القديمة أو التي شيدت بشكل غير قانوني.

الهند كورونا فيضانات مومباي فيضانات الهند

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