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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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روشتة للحفاظ على صحتك وتنظيم وجباتك خلال أيام العيد.. فيديو

كيف تحافظ على صحتك
كيف تحافظ على صحتك وتنظم وجباتك خلال أيام العيد؟

قال الدكتور أحمد حسين أخصائى تغذية، إنه يمكن تناول 3 قطع فقط من اللحم الضانى خلال أيام عيد الأضحى، لأنها تحتوي على نسبة دهون عالية جدا، ويمكن للشخص أن يتناول قطعة من اللحم الضاني وقطعتين من اللحم البقري يوميا، موضحا أنه لكي نستطيع أن نأكل اللحم الضانى طول أيام العيد، يشترط تناول قطعة واحدة يوميا من الضانى.

وأضاف أحمد حسين خلال استضافته فى برنامج "صباح الورد" عبر فضائية "تن"، أن الشخص الذى يتناول لحمة ضانى فقط خلال أيام العيد، يحصل حينها على نسبة كبيرة من الدهون لا يمكن تفتتيها، محذرا المصاب بالنقرص من تناول كمية كبيرة من اللحم خلال هذه الأيام، فلابد أنها تجزأ كمية اللحوم التي تتناولها، حتى لا يتعرض لتدهور الصحة.

وبالنسبة لمرض الكولسترول والضغط العالى والنقرس، يحظر عليهم تناول كمية كبيرة من اللحوم الحمراء، بهدف الحفاظ على صحتهم وعدم تعرضهم للتدهور الصحى.

وأكد أنه من الأفضل شوى اللحمة وليس تحميرها، للسيطرة على كمية الدهون التي يحصل عليها الشخص من قطعة اللحم الواحدة، مشيرا إلى أنه يجب أن يقلل الشخص نسبة الدهون التى تعرض لها جسمه في الأسبوع الثانى من العيد. 

وأوضح أنه يجب على كل شخص، مراعاة كمية الطعام التي يتعرض لها الجسم خلال الوجبة الواحدة، ومن الأفضل أن يحدد كل شخص كمية الطعام التى سوف يتناولها قبل بدء الطعام.

 

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