إصابة 9 عمال في حادث انقلاب سيارة برشيد

أصيب 9 عمال بإصابات وجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، منذ قليل، إثر انقلاب سيارة نقل عمال على الطريق الدولي بنطاق مركز رشيد، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.

وتلقي اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة بلاغاً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة عمال على طريق "ادفينا - رشيد "، أمام الوحدة الصحية بقرية ديي التابعة لمركز رشيد.

تفاصيل حادث انقلاب السياره

وعلي الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص تبين إصابة 9 عمال، وتم الدفع بعدد 6 سيارات الإسعاف وتم نقل المصابين إلى مستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.

وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.