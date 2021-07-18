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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 9 عمال في حادث انقلاب سيارة برشيد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيب 9 عمال بإصابات وجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، منذ قليل، إثر انقلاب سيارة نقل عمال على الطريق الدولي بنطاق مركز رشيد، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.

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وتلقي اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة بلاغاً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة عمال على طريق "ادفينا - رشيد "، أمام الوحدة الصحية بقرية  ديي التابعة لمركز رشيد.

تفاصيل حادث انقلاب السياره 

وعلي الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص تبين إصابة 9 عمال، وتم الدفع بعدد 6 سيارات الإسعاف وتم نقل المصابين إلى مستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.

وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

حادث انقلاب سيارة إصابة 9 أشخاص البحيرة رشيد محافظة البحيرة امن البحيرة

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