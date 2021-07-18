في المنوفية.. جدول لتطعيم المتخلفين عن التطعيمات الروتينية وشلل الاطفال

قال الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، أنه سيتم وضع جدول فوري للأطفال من عمر يوم وحتى خمس سنوات للمتخلفين عن التطعيمات الروتينيه لاستكمال جرعاتهم للوصول بنسبة التغطية١٠٠٪، من المتواجدين على أرض الواقع في نطاق الإختصاص بالإضافة إلى عقد دورات تدريبية للفرق الطبية المشاركة بالمسح الجغرافي.

وأكد وكيل وزارة الصحة في المنوفية أنه عقد اجتماعا بمديري الإدارات الصحية بالمحافظة لمناقشة الإعداد والتجهيز لتطعيم الأطفال المتخلفين عن الحملات السابقة لشلل الأطفال.

وتناول الإجتماع مناقشة مديري الإدارات الصحية لخطة العمل، والتطعيمات الروتينية للأطفال، والتأكيد علي تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية، وطرق مكافحة العدوي أثناء التطعيمات في ظل الظروف الراهنة.

وأكد وكيل الوزارة علي مديري الإدارات الصحية بمراجعة الحالة التطعيمية للأطفال لجميع الجرعات الروتينية، وعقد الإجتماعات المتتابعة لفرق الإشراف بالإدارات الصحية بالمحافظة، ومتابعة توافر المستلزمات، لضمان وصول الخدمة بشكل جيد لجميع الأطفال داخل محافظة المنوفية.

من جهة أخرى أكد وكيل الوزارة علي إتباع الإجراءات الإحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩ بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية، مشدداً علي مديري الإدارات بمتابعة الفرق الطبية الثابتة بمراكز التطعيم، والفرق الطبية المتحركة بمختلف المنشآت، وفقاً للخطة الموضوعة، وتقديم الخدمة للمواطنين علي الوجه الأمثل، والتأكيد علي المتابعة المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الطبية وخاصة المستشفيات علي مدار الساعة، ومراجعة المخزون الإستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية، والتأكد من توافر المخزون الكافي من الأكسجين، مؤكداً علي ضرورة إتباع الإجراءات الوقائية والتطهير والتعقيم اليومي بجميع الأقسام بالمستشفيات.