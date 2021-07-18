عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

في المنوفية.. جدول لتطعيم المتخلفين عن التطعيمات الروتينية وشلل الاطفال

صدى البلد

قال الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، أنه سيتم وضع جدول فوري للأطفال من عمر يوم وحتى خمس سنوات للمتخلفين عن التطعيمات الروتينيه لاستكمال جرعاتهم للوصول بنسبة التغطية١٠٠٪، من المتواجدين على أرض الواقع في نطاق الإختصاص بالإضافة إلى عقد دورات تدريبية للفرق الطبية المشاركة بالمسح الجغرافي.

وأكد وكيل وزارة الصحة في المنوفية أنه عقد اجتماعا بمديري الإدارات الصحية بالمحافظة لمناقشة الإعداد والتجهيز لتطعيم الأطفال المتخلفين عن الحملات السابقة لشلل الأطفال.

وتناول الإجتماع مناقشة مديري الإدارات الصحية لخطة العمل، والتطعيمات الروتينية للأطفال، والتأكيد علي تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية، وطرق مكافحة العدوي أثناء التطعيمات في ظل الظروف الراهنة.

 وأكد وكيل الوزارة علي مديري الإدارات الصحية بمراجعة الحالة التطعيمية للأطفال لجميع الجرعات الروتينية، وعقد الإجتماعات المتتابعة لفرق الإشراف بالإدارات الصحية بالمحافظة، ومتابعة توافر المستلزمات، لضمان وصول الخدمة بشكل جيد لجميع الأطفال داخل محافظة المنوفية.

من جهة أخرى أكد وكيل الوزارة علي إتباع الإجراءات الإحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩ بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية، مشدداً  علي مديري الإدارات بمتابعة الفرق الطبية الثابتة بمراكز التطعيم، والفرق الطبية المتحركة بمختلف المنشآت، وفقاً للخطة الموضوعة، وتقديم الخدمة للمواطنين علي الوجه الأمثل، والتأكيد علي المتابعة المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الطبية وخاصة المستشفيات علي مدار الساعة، ومراجعة المخزون الإستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية، والتأكد من توافر المخزون الكافي من الأكسجين، مؤكداً علي ضرورة إتباع الإجراءات الوقائية والتطهير والتعقيم اليومي بجميع الأقسام بالمستشفيات.

المنوفية صحة المنوفية تطعيم محافظة المنوفية اخبار المحافظات

ترشيحاتنا

رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى

سامح شكري يستقبل وزير خارجية الصين في مقر رئاسة مجلس الوزراء بمدينة العلمين | صور

الإمام الأكبر يهنئ الرئيس السيسي والمسلمين بعيد الأضحى المبارك

أغرب حفل زفاف .. 10 شروط لقبول دخولك

شاب يسرق صندوق التبرعات داخل مسجد بشبرا الخيمة..فيديو

5 أغسطس .. ريهام عبد الحكيم تحيى حفلا غنائيا بالإسكندرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالتها خطرة .. شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف تطورات حالتها الصحية

سيكون مرئيًا طوال الليل .. ظهور كوكب الموت فى السماء اليوم

خناقة على ميت.. غُسل متوفاة يتسبب في قتيلين و5 مصابين بسوهاج

في غرفة العمليات.. أحمد العوضي يطلب الدعاء لـ ياسمين عبد العزيز

مجزرة في ليفربول .. 11 لاعبًا يستعدون للرحيل بأمر كلوب

رجاء تغيير الشعار.. كاف يوجه رسالة لـ الأهلي بعد التتويج بدوري الأبطال

بالقانون.. 6 حالات لمخالفات البناء يتم إزالتها بالطريق الإداري وعلى نفقة المخالف

واقعة فردية.. الأهلي يعتذر لـ الزمالك في بيان رسمي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أثناء توجهها لإنقاذ مريض.. سيارة إسعاف تقتل أحد المارة

طريقة عمل لحمة الرأس في عيد الأضحى.. 6 وصفات لذيذة ومختلفة

ينتقل بالرذاذ.. أعراض جدري القرود بعد تسجيل أول إصابة في تكساس

علم أم شعوذة؟.. خبير أبراج يكشف كيفية التنبؤ بالأحداث

فيديو

بينما يستعد الطرفان لحرب جديدة .. إذلال جديد لـ آبي أحمد

الأهلي تاريخ من البطولات.. حلم العاشرة يتحول إلى حقيقة.. فيديوجراف

آخرهم نورو فيروس .. الأوبئة الأكثر فتكا في العالم بعد "كورونا"

ألفاظ خارجة.. تفاصيل خناقة حمو بيكا في الساحل الشمالي "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

نهي أباظة تكتب: ملاكي.. ومأستكه في بواكي

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. بدون مقدمات

د. أحمد محمد عرفة يكتب: هل أنت مسلمة؟

إبراهيم عمران يكتب: العلماء والبحث العلمي.. أين أنتم؟

د.محمد عونى يكتب: الأهلى والنجمة العاشرة

مني داوود تكتب: طبطبة المشاعر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

أسباب تورم الشفتين

إبراهيم شعبان

الزمن الروسي

د. محمد مبروك

يوم عرفة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم يعني إية حب الوطن

كريمة أبو العينين

الفقراء يجب ألا ينجبوا إناثا

هويدا دويدار

مساعى لتغيير الفكر الإسلامى بالرأي والهوى

شريف سمير

«أشجار» ماسبيرو .. تجارب مزهرة فى حوارات مثمرة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ