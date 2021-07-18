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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عضو مجلس إدارة الأهلى: مباراة أمس لم تكن سهلة والبطولة هتزعل لو ماخدنهاش.. فيديو

طارق قنديل عضو مجلس
طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادى الأهلى

قال طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادى الأهلى، إن مباراة النهائي أمام كايزر الجنوب أفريقى لم تكن سهلة، بل تم لعب المباراة بكل جدية، واللاعبون كانوا رجالا وقدموا أفضل ما يكون، كاشفا أن بداية من الناشئين بالنادى الأهلى يتربى على أن يكون له طموح أعلى ودائما يؤمن بالنصر وإمكانية تحقيقه بالجهد والتعب.

 

وأضاف طارق قنديل عبر مكالمته الهاتفية فى برنامج "صباحك مصرى" عبر فضائية "إم بى سى مصر 2"، أن الثقة حصل عليها اللاعبون بعد إحراز الهدف الثانى، ولكن اللاعبين بذلوا أقصى جهد لهم حتى آخر دقيقة في المباراة، وكان يمكن إحراز أهداف أكثر في النهائي.

 

وأشار طارق قنديل، "ربنا كرمنا باللقب الثانى على التوالي وجمهور الأهلى يستحق أكثر من ذلك، والدورى كان هيزعل لو كنا ماخدنهوش".

 

وأكد طارق قنديل أنه سيكون هناك مكافآت استثنائية للاعبين لأنهم يستحقون ذلك، وجماهير الأهلى تبحث من الآن عن اللقب الـ11 لبطولة أبطال أفريقيا.

 

ووصلت مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، طائرة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قادمة من المغرب، عقب التتويج بدوري أبطال أفريقيا عقب الفوز على فريق كايزر تشيفز بثلاثية نظيفة في المباراة النهائية.

ودفعت سلطات مطار القاهرة الدولي، برجال المرور والخدمات المعنية، حول صالة 4 بمطار القاهرة، حيث تصل بعثة الأهلي إليها قادمة على متن رحلة مصر للطيران، وتم وضع الحواجز الحديدية، تحسبا لتواجد جماهير النادي أمام الصالة بالمطار للاحتفال بالنادي الأهلي، عقب حصوله علي دوري ابطال افريقيا.

وشددت سلطات مطار القاهرة من إجراءات التأمين في محيط صالة 4 المخصصة للطائرات الخاصة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة داخل الصالة قبل وصول البعثة.

ونجح الأهلي في تعزيز رقمه القياسي للتتويج بلقب دوري الأبطال، في عشر مناسبات مختلفة، بعد أن حقق اللقب الإفريقي في أعوام 1982 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021.

طارق قنديل النادي الأهلي الدوري ابطال افريقيا فريق كايزر تشيفز

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