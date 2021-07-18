صحة المنوفية تعلن الطوارئ استعدادا لعيد الأضحى

أعلن الدكتور فيصل محمود جودة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، عن رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية، والمراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة، خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأكد جودة، صرف المخزون الكافي من الأدوية والمستلزمات الطبية وتوفيرها بمختلف الأقسام الطبية، وخاصة أقسام الإستقبال والطوارئ والأقسام الطبية الحرجة، وموجهاً بزيادة القوي البشرية بالأقسام الطبية، مع توفير كميات مضاعفة من الأمصال، وفصائل الدم المختلفة ومشتقاته، لمواجهة أي طوارئ خلال إحتفالات عيد الأضحى المبارك.

وشدد وكيل الوزارة بالعمل على مدار الساعة واستمرار انعقاد غرفة الطوارئ بالمديرية خلال تلك الفترة، برئاسة وكيل الوزارة، وتجهيز فرق الانتشار السريع للإستعانة بهم حين الحاجة إليهم، مع تشكيل فرق متابعة من الإدارات الفنية والتفتيش المالي والإداري، والمتابعة بالمديرية للمرور علي منافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة أثناء هذه الفترة.

وأضاف أنه تم التنسيق مع هيئة الإسعاف بالمنوفية، لتغطية الطرق السريعة، ومداخل ومخارج المدن، والميادين الرئيسية، وتمركز سيارات الإسعاف في نطاق واسع بالمحافظة.