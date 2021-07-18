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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة| كيفية التعامل مع اللحوم وتخزينها بعد الذبح .. خطوات للعناية باليدين قبل العيد

صدى البلد

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة، سنعرض لكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

 

كيفية التعامل السليم مع اللحوم وتخزينها بعد الذبح
قدمت دكتورة شيرين علي زكي، رئيس لجنة سلامة الغذاء والمتابعة الميدانية بالنقابة العامة للأطباء البيطريين كيفية التعامل السليم مع اللحوم  وتخزينها بعد الذبح وذلك علي صفحتها الشخصية بالفيسبوك.

 

وقالت شيرين إن اللحوم بعد ذبح الأضحية تحتفظ بدرجة حرارة الحيوان المذبوح، لذلك الخطوة الأولى أننا نقوم بفرد هذه اللحوم على صواني كبيرة بحيث لا تتجمع اللحوم فوق بعضها.

 

أسباب تأخر الدورة الشهرية لدى السيدات
صرح الدكتور أحمد عاصم الملا أستاذ واستشاري عمليات الحقن المجهرى والمناظير النسائية وعلاج العقم، أن العديد من السيدات تتساءل عن أسباب تأخر الدورة الشهرية، ولهذا يلجأ الكثير للبحث عن تلك الاسباب عبر الانترنت حيث الآراء العديدة بهذا الشأن.

 

بعد التنظيف.. 5 خطوات للعناية باليدين قبل العيد
تركز معظم إجراءات العناية بالبشرة عادةً على الوجه، مع إخضاع اليدين لعلاج ثانوي، لكن في كل مرة نغسل فيها أيدينا فإنها تفقد الرطوبة وتجف بسبب نمط حياتنا وخصوصا بعد عملية التنظيف الخاصة بالعيد.

 

5 أبراج محظوظة ماليا هذا الأسبوع.. هل انت منهم؟
المكاسب المالية يبحث عنها الكثيرون.. بناءً على دليل من Jeevika Sharma، قارئ الأبراج ، ومستشار التوجيه، إليك المكاسب المالية المتوقعة لـ 5 أبراج.

برج الجدي

من المرجح أن يشهد برج الجدي بعض المكاسب المالية هذه الاسبوع يمكن أن يأتي المكسب من مصادر متوقعة.

قد تكون الأموال التي أقرضتها لأشخاص أو شيء ما كنت قد استثمرت فيه. ستحصل على فائدة جيدة أو عائدًا على أموالك.

 

طريقة تنظيف البوتاجاز قبل العيد.. بأسهل الخطوات
طريقة تنظيف البوتاجاز قبل العيد تهتم العديد من السيدات و ربات المنزل بتنظيق المنزل بالأخص تزامنا مع حلول عيد الأضحى، فيعتبر تنظيف البوتاجاز واحدا من أهم الأمور التي تشغل بال الكثير من السيدات لأن عادة ما يحمل الدهون والبقع التي يصعب إزالتها نتيجة إستخدامة بشكل مستمر.

طريقة تنظيف البوتاجاز قبل العيد  من الضروري معرفة كيفية تنظيف الموقد ،خاصة إذا كان لديك موقد زجاجي، قدم موقع rd.com ،  طريقة رائعة لـ  تنظيف البوتاجاز قبل العيد.

 

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