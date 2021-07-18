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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصحة الأردنية تعلن تسلم 500 ألف جرعة من لقاح كورونا

اللقاحات سبيل أساسي
اللقاحات سبيل أساسي لمكافحة الوباء

قال وزير الصحة الأردني فراس الهواري، إن التبرع الأمريكي بشحنةِ من لقاحات فيروس كورونا سيسهم بشكل كبير في تدعيم وإسناد حملة الأردن الوطنية للتطعيم بهدف الوقاية من هذا الفيروس.

وأضاف الهواري - خلال استقباله الشحنة التي تشمل 500 ألف جرعة بمطار الملكة علياء الدولي، وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية اليوم /الأحد/ - أن علاقات الصداقة التاريخية والاستراتيجية التي تربطُ الأردن بالولايات المتحدة الأمريكية، ترسخ التعاونَ الوثيقِ بينَ البلديْنِ والشعبينِ الصديقينِ على نحوٍ واسع، وفي كثيرٍ من الميادينِ، لاسيما ميدانِ الصحة.

وأوضح أن الحكومة ماضية بإعطاء اللقاح لكل من يرغب من الأردنيين والمقيمين واللاجئين، تجسيدًا لتوجيهات الملك عبدالله الثاني وبالاستناد لخطة التطعيم الوطنية للوقاية من فيروس كورونا.

من جهته، قال القائم بأعمال السفارة الأمريكية مايكل هانكي" إن الأردن أرسلت إلى الولايات المتحدة - وهي فى أمس الحاجة - معدات حماية شخصية، واليوم، تعد اللقاحات التي أرسلتها أمريكا جزءًا من الدعم المستمر الذي تقدمه الحكومة الأمريكية للأردن، مشيرًا إلى أن إجمالي المساعدات الأمريكية المقدمة للأردن لمواجهة الفيروس بلغ نحو 36.5 مليون دولار.

الأردن وزير الصحة الأردني فراس الهواري لقاحات فيروس كورونا 500 ألف جرعة مطار الملكة علياء الدولي علاقات الصداقة التاريخية الولايات المتحدة الامريكية السفارة الأمريكية

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