طلاب السويس سعداء بالفلسفة والمنطق

أعرب طلاب شعبة الأدبي بمحافظة السويس عن سعادتهم البالغة عقب امتحان مادة الفلسفة والمنطق لسهولة الأسئلة حيث جاءت مباشرة.

قالت منة ياسر لجنة السويس الثانوية العسكرية إن الامتحان جاء سهلا ومباشرا وبدون ألغاز وفي مستوى جميع الطلاب والطالبات.

وأضافت ناهد محمد بلجنة أسماء بنت أبي بكر الثانوية بنات أنها وزميلاتها انتهين من الإجابة بسهولة على جميع الأسئلة والمراجعة قبل منتصف الوقت المخصص لامتحان الفلسفة والمنطق.

وقال عمر ياسر إنه بسهولة امتحان الفلسفة والمنطق جعل الفرحة فرحتين فرحة سهولة الامتحان وفوز الأهلي.

وأكد باقي الطلاب علي سهولة الامتحان وسعادتهم البالغة به وارتفاع روحهم المعنوية مما يجعلهم يؤدون باقي الامتحانات بروح معنوية مرتفعة.





في السياق ذاته رصدت عدسة الجمهورية قيام الدكتور محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس أمام لجنة أسماء بنت أبي بكر الثانوية بنات التابعة لإدارة شمال السويس التعليمية للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

وكذلك التأكد من عدم دخول أجهزة المحمول بالفحص بالعصا الإلكترونية والتأكد من عدم وجود شريحة داخل التابلت عن طريق مسئولي التطوير.