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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 116 محضرا وضبط 80 منشأة مخالفة وإعدام 2 طن أغذية فاسدة بالدقهلية

حملات تفتيش
حملات تفتيش

وجه الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، برفع درجة الاستعداد وتكثيف المرور على منشآت تداول الأغذية والأسواق قبل وخلال عيد الأضحى المبارك حيث قامت إدارة مراقبة الأغذية بتنظيم حملات مكبرة بجميع مدن المحافظة حيث تم المرور على 185 منشأة غذائية وتم التوصية بإغلاق 76 لإدارتها بدون ترخيص و4 لنقص شديد في الاشتراطات الصحية ووجود مصدر تلوث.  


 كما تم سحب 72 عينة للفحص المعملي للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وإعدام 1933 كجم أغذية فاسدة و345 لتر زيوت وعصائر.


وتم تحرير 116 محضر جنحة صحية لنقص الاشتراطات وعدم وجود شهادات صحية وعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة بالمخالفات وتم التنبيه على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

وشدد وكيل الوزارة على تكثيف هذه الحملات وخصوصا في المحلات التي تفتقد للإشتراطات الصحية السليمة وأنه لابد من مواجهة تلك الأماكن التي لا تعبأ بصحة المواطن وتكون سببا في نقل الكثير من الأمراض، مؤكدا على استمرار تلك الحملات ضمن الخطة الموضوعة.

صحة الدقهلية عيد الأضحى حملات الدكتور سعد مكي الأغذية

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