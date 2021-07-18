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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ضبط 7 حالات غش في لجان الثانوية العامة أثناء امتحان الفلسفة

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة 2021

أدى 255 ألف و353 طالب/ طالبة "بالشعبة الأدبية" امتحان مادة "الفلسفة والمنطق"، وذلك في اليوم الثامن من امتحانات الثانوية العامة 2021 ، داخل 2201 لجنة على مستوى الجمهورية.

 

وأدى طلاب  الثانوية (للمكفوفين) امتحان الجغرافيا (ورقة ثانية)، بإجمالي 225 طالب/طالبة، كما أدي طلاب الثانوية لمدارس (stem) اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية)، واختبار مقاييس المفاهيم اللغة الأجنبية الثانية بإجمالى 1179 طالب/طالبة.

 

وحرص الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان، على متابعة سير عمليات الامتحانات في غرفة العمليات المركزية بالوزارة، والتواصل مع مديري المديريات التعليمية، للتأكيد على ضرورة تنظيم دخول الطلاب إلى لجان الامتحانات ومنع تجمعات الطلاب، ومنع تكدس أولياء الأمور أمام اللجان.

 

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وأكد حجازى، أن امتحانات الثانوية العامة في يومها الثامن سارت بشكل جيد؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وأن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، "البابل شيت" ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

 

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم ، بلاغًا بوجود عدد من حالات الإعياء وتم نقلهم للمستشفى وعمل محضر من جانب رؤساء اللجان لحفظ حقوقهم في أداء الامتحان  بالدور الثاني بالدرجة الفعلية.

 

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني (7) حالات غش منهم (1) حالة نشر و(6) حالات غش وهم:

 

- الطالب "م.ه.ا" بإدارة أبو كبير  بمحافظة  الشرقية نظرًا لحيازة موبايل ونشر الامتحان على الإنترنت.

- الطالب "ا.ع.ا" بإدارة سمالوط  بمحافظة  المنيا نظرًا لضبط تابلت واستخدامة في الغش.

- الطالب "م.ع.ع" بإدارة اهناسيا بمحافظة بنى سويف نظرًا لضبط سماعة بلوتوث داخل الأذن واخرجها طبيب اللجنة بصعوبة.

- الطالب "ز.م.م" بإدارة غرب طنطا بمحافظة الغربية نظرًا لضبط جهاز تابلت بشريحة خارجية.

- الطالبة "ا.م.ع" بإدارة السنطة بمحافظة الغربية نظرًا لضبط تليفون محمول مغلق.

- الطالبة "ر.م.ح" بإدارة شبرا خيت بمحافظة البحيرة نظرًا لضبط تليفون محمول.

- الطالب "م.ع.ف" بإدارة ديرمواس بمحافظة المنيا نظرًا لحيازة تليفون محمول، وسماعة بلوتوث لاستقبال الإجابات.

 

وتم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.

 

جدير بالذكر أن يوم السبت الموافق 24 يوليو 2021 سوف يؤدي طلاب الثانوية العامة (الشعبة العلمية) امتحان "الفيزياء" بإجمالي عدد 392 ألف 863 طالب/طالبة.

 

وتتقدم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بخالص التهنئة لجميع السادة المشاركين في العملية التعليمية بحلول عيد الأضحى المبارك أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات.

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