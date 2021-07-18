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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تبدأ في أغسطس المقبل.. صرف المعاشات لهؤلاء من محافظ الهاتف المحمول

صرف المعاش من محافظ
صرف المعاش من محافظ المحمول

تسعى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي دائما إلى تقديم الخدمات المالية  لأصحاب المعاشات بطرق ميسرة، ومع اتباع الدولة سياسة الرقمنة وإحلال التكنولوجيا بمنظومة صرف المعاشات، تمت إتاحة خدمة جديدة لمستحقي المعاش وهي إمكانية الصرف من خلال الهاتف المحمول.

 

وقال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن التأمينات تتيح صرف المعاشات من محافظ الهاتف المحمول بدءا من أغسطس المقبل، مضيفا أنه يتم عمل المحافظ لمستحقي المعاش بالمجان.

 

وأكد  اللواء جمال عوض، في مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة” المذاع عبر شاشة الأولى بالتليفزيون المصري، أن هذا الأمر يساهم في القضاء على الزحام على ماكينات الصرف الألي لصرف أموال المعاشات بداية كل شهر، مشيرا إلى أن هذا الأمر في اطار خطة الشمول المالي.

 

المستحقون للمعاش في قانون التأمينات والمعاشات الجديد

1- الأرمل أو الأرملة، ويشترط توثيق عقد الزواج وعدم الزواج بأخرى.

2- الابنة بشرط ألا تكون متزوجة.

3- الابن بشرط ألا يكون بلغ 21 عامًا إلا لو كان عاجزا أو طالب علم.

4- الإخوة والأخوات شرط إثبات إعالة المؤمن عليهم لهم ووفقا لشروط اللائحة التنفيذية.

 

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 رفع سن المعاش

كما وضع قانون التأمينات والمعاشات الجديد خطة لرفع سن المعاش لمعالجة العجز المالي والاكتواري فى نظام المعاشات كالتالى:

- رفع سن المعاش لـ61 عامًا فى يوليو 2032.

- ثم رفع لـ62 عامًا فى يوليو 2034.

- ومرة أخرى لـ63 عامًا فى يوليو 2036.

- ثم لـ64 عامًا فى يوليو 2038.

- وأخيرًا يرفع لـ65 عامًا فى يوليو 2040.

 

فيما وقعت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بروتوكول تعاون مشتركا بمقر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالقرية الذكية بهدف إتاحة وتيسير صرف المعاشات لمستحقيها من خلال محافظ الهاتف المحمول، وذلك في إطار توجه الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد ونشر استخدام القنوات والبدائل الإلكترونية، وانطلاقاً من دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات فى العمل على توفير كافة السبل لنشر الخدمات التي تلبي احتياجات المواطنين ودعم الشمول المالي وعملية التحول الرقمى.

 

ويهدف بروتوكول التعاون إلى تيسير عملية صرف المعاشات لمستحقيها من خلال توفير وإتاحة وسيلة سهلة للمستحقين لصرف المعاشات، حيث ستتم إتاحة صرف المعاش إلكترونيًا بدايةً من شهر أغسطس المقبل للمستحقين من خلال محافظ الهاتف المحمول، وذلك عن طريق توجه صاحب المعاش إلى أقرب فرع لشركة المحمول التابع لها خط الهاتف المحمول لفتح محفظة إلكترونية والتوقيع على طلب صرف المعاش عليها على أن تستكمل باقي الإجراءات بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وشركة المحمول، وذلك لتيسير الإجراءات على المستحقين.

 

ويأتي هذا البروتوكول استكمالا للتعاون الدائم والمثمر بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والبنك المركزي المصري والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وتنفيذا لبروتوكول التعاون الذي تم توقيعه في مارس الماضي لتيسير صرف المعاشات من خلال القنوات الإلكترونية.

 

جدير بالذكر أن خدمات المحافظ الإلكترونية هي خدمات تلبي احتياجات المستحقين المالية والمصرفية بسهولة ويسر، وتتيح استخدام الرصيد المتاح بها في العديد من الخدمات منها السحب النقدي والتحويل وعمليات سداد المستحقات الحكومية والمرافق والجهات المختلفة وكذلك سداد المشتريات من خلال نقاط البيع الإلكترونية أو الشراء عبر المواقع والتطبيقات الإلكترونية أو باستخدام رمز الاستجابة السريعة.

 

 

 

المعاشات سياسة الرقمنة التكنولوجيا الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اكينات الصرف الألي

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