التموين: حملات يومية على المخابز ومنافذ صرف السلع التموينية

أكد مدير المديريات بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنهم قاموا بإنشاء غرف متابعة مركزية برئاسة مدير المديرية إضافة إلى غرف العمليات الفرعية بكل إدارة تموينية بالمحافظات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بإنشاء غرف متابعة مركزية بكل مديرية لمتابعة حاله الأسواق وتوافر السلع بها والمخابز.

وقال مديرى المديريات أنهم على استعداد لتلقى أى شكاوى من المواطنين فى ايام العيد لحلها وأشاروا إلى أن كل مديريات التموين فى العيد تعمل طوال اليوم بطاقم كبير من المفتشين للمراقبة والمتابعة تنفيذا لتوجيهات السيد الأستاذ الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية

ومع تشديد السيد الاستاذ الدكتور على المصيلحى بتشديد الرقابة وتسيير الحملات ومتابعة الأسواق ومنافذ بيع اللحوم والمخابز ومنافذ صرف السلع التموينية.

وأكد مديروا المديريات بالمحافظات أنهم سيروا عدد من الحملات على الأسواق والمخابز ومنافذ صرف السلع التموينية وقد أسفرت الحملات عن ضبط سياره شيفرولية بمحافظة الغربية محملة بكميه من شكائر الدقيق البلدي المدعم استخراج 82 %زنه الشكارة 50 كجم وعليها سبعة وتسعون شكاره دقيق بلدي مدعم باجمالي تسعة اطنان وثمانى مائة وخمسون كيلوجرام محظور تداوله بالأسواق.

وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة رقم 17481لسنه 2021 جنح مركز طنطا والعرض على النيابة المختصة للامر باتخاذ اللازم.

أكد مديرو المديريات أن المجمعات الاستهلاكية تعمل بكفاءة عالية ويتوافر بها كل أنواع السلع سواء كانت لحوم طازجه أو مبردة أو خراف حية أيضا وأشاروا إلى أنه تم إنشاء عدد من الشوادر بكل محافظة لتلبية احتياجات المواطنين من اللحوم خلال عيد الاضحى المبارك.