نائبة: صالون 30 يونيو سيناقش مبادرة حياة كريمة والتعليم الفني الفترة المقبلة

قالت النائبة سكينة سلامة ، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان أن صالون 30 يونيو التى قامت بتدشينه من المقرر ان يقام بشكل دورى تحت عنون “ثقافة تبنى وعى” ، والذى تم افتتاحه بحضور وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية والنائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية البرلمانية وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وأشارت سلامة فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى ان الصالون المقبل سيناقش مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس السيسى ، ثم يناقش الصالون الذى يليه “التعليم الفنى”.

وأكدت عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان ان الهدف من صالون 30 يونيو هو محاربة الفكر المتطرف من خلال توعية الشباب ، خاصة واننا كنواب نعتبر جزء من الإعلام.

وكان قد قرر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للبرلمان.

ومن المقرر أن يعود المجلس للانعقاد، يوم السبت الموافق 24 يوليو الجاري.

وشهدت الجلسة اليوم الموافقة على عدد من التشريعات نهائيا والتي سبق الموافقة عليها في مجموعها في وقت سابق.

ووجه رئيس البرلمان، قبل رفع الجلسة التهنئة لجموع الشعب المصري والأمة الإسلامية جميعا بمناسبة قرب قدوم عيد الأضحى المبارك.