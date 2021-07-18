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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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خلال جولته بمدينة العلمين الجديدة.. رئيس الوزراء يتفقد أبراج مارينا العلمين والمنطقة الشاطئية الترفيهية.. مدبولي من الطابق 44: "العلمين الجديدة" منطقة واعدة بالفرص الاستثمارية

صدى البلد

خلال زيارة لـ مدينة العلمين الجديدة..

  • رئيس الوزراء يوجه بضغط معدلات التنفيذ وسرعة تخطيط الشوارع
  • وزير الإسكان: الانتهاء من الهيكل الخرساني لـ 15 برجا سكنيا واستكمال تنفيذ 3 أبراج سكنية
     

زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم مدينة العلمين الجديدة، يرافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من مسئولي الوزارة، منهم المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، واللواء محمد عصام الدين رمضان مساعد وزير الإسكان ، والمهندس علاء عبد العزيز، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للتنمية وتطوير المدن، والمهندس وائل سمير، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة.


وأكد رئيس الوزراء أن "العلمين الجديدة" منطقة واعدة بالعديد من الفرص الاستثمارية، وجاذبة  لمجالات العمل والسياحة والحياة، والدولة حريصة على الاستفادة من كافة الإمكانات التي تتوافر على أرض الوطن، لافتاً إلى أن التصور الذي يتم تنفيذه في هذه المدينة يجعلها مدينة للمستقبل مثل العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تشهد تشييد مشروعات كبرى لم تعهدها مصر من قبل بما يعكس صورة مصر الحضارية بين بلدان العالم. 


واستهل رئيس الوزراء جولته بمدينة العلمين الجديدة، بتفقد عدد من المشروعات ذات الغرض السكني والسياحي التي يتم تشييدها، حيث زار عدداً من الأبراج التي شيدت بالفعل ويتم استكمال تنفيذها بالمنطقة الشاطئية المعروفة بأبراج مارينا العلمين.


وصعد مدبولي إلى الطابق الأخير رقم 44 في أحد الأبراج الشاطئية المرتفعة في مواجهة ساحل البحر المتوسط، لرؤية المنطقة من نقطة مشاهدة مرتفعة كاشفة لما تم تنفيذه، والخطوات اللازم استكمالها، حيث استمع إلى شرح من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الذي أشار إلى أن هذه المنطقة المميزة تشهد تنفيذ 18 برجاً سكنياً، يصل طولها إلى 44 طابقاً.


وأوضح الوزير أنه تم الانتهاء من تنفيذ الهيكل الخرساني لعدد 15 برجاً سكنياً في إطار هذا المشروع العملاق، كما يتم استكمال تنفيذ ثلاثة أبراج سكنية حالياً، مع أعمال التشطيبات، وتركيب الواجهات الزجاجية للأبراج المنفذة، مضيفاً أنه تم البدء في أعمال الأساسات لسبعة أبراج أخرى بهذه المنطقة.


كما صعد رئيس الوزراء إلى نموذج آخر من نماذج الأبراج الشاطئية والذي تم الانتهاء من جانب كبير به في أعمال التشطيب، للوقوف على تنوع نماذج الانشاء والتصميمات المتنوعة للتنفيذ من الخارج والداخل، وتعرف على معدل تنفيذ أعمال الهيكل الخرساني التي قارب اتمامها، وكذا أعمال التشطيبات، حيث أشار رئيس جهاز المدينة الى انه تم الانتهاء من تشطيب 14 طابقا، وجار العمل في واجهات 27 طابقاً، وتفقد مدبولى ومرافقوه نموذج وحدة تم تشطيبها وفرشها، وأشاد بمستوى التنفيذ، والتقط صورة تذكارية مع العمال القائمين على تنفيذ التشييد والتشطيب.


ووجه رئيس الوزراء بضغط معدلات التنفيذ في هذا المشروع الحضاري، كما كلف بأن يتم الإنتهاء من تخطيط الشوارع في المنطقة المحيطة بالأبراج وتشجيرها بشكل مكثف لإظهار ملامح هذه المنطقة الرائعة وما يتم تشييده من مبان مبهرة، ويساهم في إضافة مظهر جمالي فريد، وكذا اتمام كافة مكونات المنطقة الترفيهية والممشى السياحي المواجه للأبراج.

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