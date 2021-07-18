عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الشؤون الإسلامية توفر خدمة واي فاي لحجاج بيت الله في مسجد نمرة بمشعر عرفات

حجاج بيت الله
حجاج بيت الله

وفرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خدمة "واي فاي" لحجاج بيت الله الحرام بمسجد نمرة في مشعر عرفات ضمن الخدمات التقنية التي اعتمدتها في خطة الحج لهذا العام، لتمكين الحجاج من الاستفادة من منصاتها الرقمية.


وتتيح الخدمة للحجاج خلال تواجدهم بمسجد نمرة تصفح خدمات الوزارة الإلكترونية للحجاج وتحميلها على الأجهزة الذكية من خلال "واي فاي" بدون الحاجة إلى الإنترنت وبسرعة عالية.


وتهدف وزارة الشؤون الإسلامية عبر إطلاق هذه الخدمة إلى تحقيق الاستفادة في زيادة وعي الحاج في أمور دينه وحجه، ويحقق التوعية عن بعد، حيث تأتي متوافقة مع الإجراءات والبروتوكولات الاحترازية من فيروس كورونا.


يذكر أن من أهم الخدمات التي يستفيد منها الحجاج؛ تحميل كتب المكتبة الالكترونية الإسلامية من إصدارات الوزارة وبـ45 لغة حيث تحتوي على 3000 مادة علمية شرعية، والأسئلة الشائعة في الحج مع إجابتها، التي توفر على الحاج عناء البحث عن إجاباتها، مع مشاهدة فيديوهات توعوية وإرشادية من إنتاج الوزارة، وعرض الرسائل الإرشادية والتوعوية فيما يخص الحاج وتوعيته الفكرية والعلمية.

 

كما خصّصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، 3000 عربة كهربائية خلال موسم حج عام 1442هـ؛ للتسهيل على حجاج بيت الله الحرام.


وأفاد مدير إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام فهد بن شرار المالكي ، أن إدارته تشرف بشكل مباشر على مشغلي العربات الكهربائية بالمسجد الحرام، وكذلك تقوم بالإشراف على تعقيمها على مدار الساعة، ويجري حَالِيًّا التأكد من جودة العمل في العربات، ومراقبة حركتها، والتزامها بالمواقع المخصّصة لها.


وبين أن عملية الحجز للعربات الكهربائية تتم عبر تطبيق "تنقّل" ذَاتِيًّا، لتقليل التزاحم عند نقاط البيع والتسليم، مما يحقق التباعد الآمن بين ضيوف الرحمن، حيث تم خُصّص للعربات دور الميزانين بالدور الأول للطواف والسعي بها، ويمكن الوصول إليها من ثلاثة مداخل للمسجد الحرام، وهي مدخل الشبيكة عبر جسر الشبيكة باب64، مدخل جسر أجياد، ومدخل سلم الأرقم، ومدخل المروة (فوق سطح دورات القشاشية).

 

فى سياق متصل ، تواصل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي استقبال أفواج حجاج بيت الله الحرام، في هذا اليوم يوم التروية، حيث قامت باستقبالهم وفق منظومة من الخدمات والإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية، وتنظيم دخول الحجيج وفق المسارات المخصصة للطواف، لتحقيق التباعد الجسدي، وتسهيل أداء نُسكهم بكل يسر وسهولة.


وقدمت الرئاسة عدداً من الخدمات والبرامج لحجاج بيت الله الحرام، والقيام بعمليات التطهير والتعقيم المستمر في كافة أرجاء المسجد الحرام وساحاته، وتنظيم حركة دخول وخروج وفود الحجيج عبر ثلاث نقاط تجمع (نقطة كدي - نقطة الشبيكة - نقطة أجياد) للدخول إلى المسجد الحرام، ووضع كاميرات حرارية عند مداخل أبواب المسجد الحرام لرصد درجة حرارة الجسم، لتيسير وتسهيل أداء ضيوف الرحمن لمناسك الحج.


كما عملت الرئاسة على توفير خدمة الترجمة لضيوف الرحمن بـ (10) لغات داخل المسجد الحرام، وتوزيع عبوات ماء زمزم ذات الاستخدام الواحد على الحجاج.

 

وتأتي هذه الخدمات والبرامج وفق خطة وضعتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، مع الجهات المشاركة بالمسجد الحرام لتوفير كافة الإمكانات والخدمات لحجاج بيت الله الحرام.

مشعر عرفات مسجد نمرة الشؤون الإسلامية توفر خدمة واي فاي لحجاج بيت الله حجاج بيت الله مسجد نمرة في مشعر عرفات

ترشيحاتنا

الأعصر وعدنان.. إخلاء سبيل ناشطين سياسيين لاتهامهما بارتكاب جريمة إرهابية

استادات الوطنية: نقدر دور قطبي الكرة المصرية في إثراء الرياضة المصرية ونبذهما للتعصب

أحدث وسائل التجسس.. أمريكا تبني قواعد لمراقبة روسيا والصين في الفضاء

سد النهضة على الأجندة.. تفاصيل جلسة المباحثات بين وزير الخارجية ونظيره الصيني | صور

يظهر في السماء اليوم.. كل ما تريد معرفته عن كوكب الموت

ما هو يوم التروية ؟.. 25 حقيقة يجب معرفتها سواء كنت حاجا أم لا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالتها خطرة .. شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف تطورات حالتها الصحية

غيبوبة تامة.. الفنان تامر مجدي يكشف آخر تطورات حالة ياسمين عبد العزيز

سيكون مرئيًا طوال الليل .. ظهور كوكب الموت فى السماء اليوم

خناقة على ميت.. غُسل متوفاة يتسبب في قتيلين و5 مصابين بسوهاج

مصائب الصين.. أول حالة وفاة بشرية بفيروس "القرد" القاتل

دعاء يوم التروية.. مستجاب ويفرج الهم

رجاء تغيير الشعار.. كاف يوجه رسالة لـ الأهلي بعد التتويج بدوري الأبطال

أحمد العوضي عن ياسمين عبد العزيز: في الرعاية ومحتاجة دعواتكم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طوله 4 أقدام.. شاهد رجل يتفاجأ بـ ثعبان ضخم خلف المدفأة

وزير الطيران يتفقد حركة التشغيل بمطار القاهرة ومركز العمليات IOCC .. صور

شاب يسرق صندوق التبرعات داخل مسجد بشبرا الخيمة..فيديو

أثناء توجهها لإنقاذ مريض.. سيارة إسعاف تقتل أحد المارة

فيديو

تطورات الحالة الصحية لـ ياسمين عبدالعزيز بعد دخولها العمليات للمرة الثانية "فيديوجراف"

فيديوجراف.. القصة الكاملة لأزمة صورة مي حلمي وتامر شلتوت داخل الطائرة

بينما يستعد الطرفان لحرب جديدة .. إذلال جديد لـ آبي أحمد

الأهلي تاريخ من البطولات.. حلم العاشرة يتحول إلى حقيقة.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

عبدالصمد ماهر يكتب: الخطيب خدع موسيماني 

رمضان البيه يكتب: الحج عرفه

نهي أباظة تكتب: ملاكي.. ومأستكه في بواكي

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. بدون مقدمات

د. أحمد محمد عرفة يكتب: هل أنت مسلمة؟

إبراهيم عمران يكتب: العلماء والبحث العلمي.. أين أنتم؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

أسباب تورم الشفتين

إبراهيم شعبان

الزمن الروسي

د. محمد مبروك

يوم عرفة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم يعني إية حب الوطن

كريمة أبو العينين

الفقراء يجب ألا ينجبوا إناثا

هويدا دويدار

مساعى لتغيير الفكر الإسلامى بالرأي والهوى

شريف سمير

«أشجار» ماسبيرو .. تجارب مزهرة فى حوارات مثمرة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ