الشؤون الإسلامية توفر خدمة واي فاي لحجاج بيت الله في مسجد نمرة بمشعر عرفات

وفرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خدمة "واي فاي" لحجاج بيت الله الحرام بمسجد نمرة في مشعر عرفات ضمن الخدمات التقنية التي اعتمدتها في خطة الحج لهذا العام، لتمكين الحجاج من الاستفادة من منصاتها الرقمية.



وتتيح الخدمة للحجاج خلال تواجدهم بمسجد نمرة تصفح خدمات الوزارة الإلكترونية للحجاج وتحميلها على الأجهزة الذكية من خلال "واي فاي" بدون الحاجة إلى الإنترنت وبسرعة عالية.



وتهدف وزارة الشؤون الإسلامية عبر إطلاق هذه الخدمة إلى تحقيق الاستفادة في زيادة وعي الحاج في أمور دينه وحجه، ويحقق التوعية عن بعد، حيث تأتي متوافقة مع الإجراءات والبروتوكولات الاحترازية من فيروس كورونا.



يذكر أن من أهم الخدمات التي يستفيد منها الحجاج؛ تحميل كتب المكتبة الالكترونية الإسلامية من إصدارات الوزارة وبـ45 لغة حيث تحتوي على 3000 مادة علمية شرعية، والأسئلة الشائعة في الحج مع إجابتها، التي توفر على الحاج عناء البحث عن إجاباتها، مع مشاهدة فيديوهات توعوية وإرشادية من إنتاج الوزارة، وعرض الرسائل الإرشادية والتوعوية فيما يخص الحاج وتوعيته الفكرية والعلمية.

كما خصّصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، 3000 عربة كهربائية خلال موسم حج عام 1442هـ؛ للتسهيل على حجاج بيت الله الحرام.



وأفاد مدير إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام فهد بن شرار المالكي ، أن إدارته تشرف بشكل مباشر على مشغلي العربات الكهربائية بالمسجد الحرام، وكذلك تقوم بالإشراف على تعقيمها على مدار الساعة، ويجري حَالِيًّا التأكد من جودة العمل في العربات، ومراقبة حركتها، والتزامها بالمواقع المخصّصة لها.



وبين أن عملية الحجز للعربات الكهربائية تتم عبر تطبيق "تنقّل" ذَاتِيًّا، لتقليل التزاحم عند نقاط البيع والتسليم، مما يحقق التباعد الآمن بين ضيوف الرحمن، حيث تم خُصّص للعربات دور الميزانين بالدور الأول للطواف والسعي بها، ويمكن الوصول إليها من ثلاثة مداخل للمسجد الحرام، وهي مدخل الشبيكة عبر جسر الشبيكة باب64، مدخل جسر أجياد، ومدخل سلم الأرقم، ومدخل المروة (فوق سطح دورات القشاشية).

فى سياق متصل ، تواصل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي استقبال أفواج حجاج بيت الله الحرام، في هذا اليوم يوم التروية، حيث قامت باستقبالهم وفق منظومة من الخدمات والإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية، وتنظيم دخول الحجيج وفق المسارات المخصصة للطواف، لتحقيق التباعد الجسدي، وتسهيل أداء نُسكهم بكل يسر وسهولة.



وقدمت الرئاسة عدداً من الخدمات والبرامج لحجاج بيت الله الحرام، والقيام بعمليات التطهير والتعقيم المستمر في كافة أرجاء المسجد الحرام وساحاته، وتنظيم حركة دخول وخروج وفود الحجيج عبر ثلاث نقاط تجمع (نقطة كدي - نقطة الشبيكة - نقطة أجياد) للدخول إلى المسجد الحرام، ووضع كاميرات حرارية عند مداخل أبواب المسجد الحرام لرصد درجة حرارة الجسم، لتيسير وتسهيل أداء ضيوف الرحمن لمناسك الحج.



كما عملت الرئاسة على توفير خدمة الترجمة لضيوف الرحمن بـ (10) لغات داخل المسجد الحرام، وتوزيع عبوات ماء زمزم ذات الاستخدام الواحد على الحجاج.

وتأتي هذه الخدمات والبرامج وفق خطة وضعتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، مع الجهات المشاركة بالمسجد الحرام لتوفير كافة الإمكانات والخدمات لحجاج بيت الله الحرام.