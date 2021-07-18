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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ياسمين عبد العزيز آخرهم.. فنانون حياتهم في خطر والسبب خطأ طبي

فنانون أصيبوا بخطأ
فنانون أصيبوا بخطأ طبي

تعرض عدد من الفنانين لأخطاء طبية، أثناء إجراء عمليات جراحية، أثرت على حياتهم بشكل كبير، فمنهم من تدهورت صحته حتى أدت إلى وفاته، وآخرين دخلوا في أكثر من عملية جراحية حتى عادوا لحياتهم الطبيعية ونرصد فى السطور التالية أبرز الفنانين اللذين تعضوا لوعكات صحية نتيجة أخطاء طبية.

 

ياسمين عبد العزيز 

كشف الفنان تامر مجدي تفاصيل الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز بعد ساعات من إعلان زوجها أحمد العوضي مرورها بأزمة صحية وطلب من محبيها الدعاء لها. 

 

وكتب تامر مجدي، عبر حسابه على موقع فيسبوك:" ياسمين دخلت في غيبوبة تامة بقالها ١٤ ساعة بسبب خطأ طبي أثناء إجرئها عملية". 

 

 

إيمان الحصرى 

تعرضت الإعلامية إيمان الحصري ، لوعكة صحية لم يتم الإعلان عن طبيعتها، وأجرت عملية جراحية، ونتيجة لخطأ طبي حدث داخل العملية، تدهورت حالتها وتطلبت عددا من العمليات الجراحية الأخرى التي تم إجراؤها بالفعل، ولكن دون جدوى، حتى إنها لم تظهر على الشاشة حتى الآن.

 

 

فاطمة كشري 

 

تعرضت الفنانة فاطمة كشري، إلى وعكة صحية شديدة، أثرت عليها وعلى حركتها منذ شهرين مضوا، ونقلت على إثرها إلى المستشفى بعد خضوعها لعملية فتق، وتدهورت حالتها بعدها، واحتاجت لتدخل جراحي عاجل.

 

وتدهورت حالة "كشري" الصحية بسبب الخطأ الطبي الفادح نتج عن نسيان الطبيب لشاش طبي داخل بطنها، ما أدى إلى تدهور حالتها أكثر.

 

 

فيفى عبده

في منتصف شهر أبريل الماضي، خضعت الفنانة فيفي عبده إلى جراحة طارئة، نتيجة خطأ طبي أيضًا، تسبب فيه أحد الممرضين بعد حقنها في العظام بصورة خاطئة، تسببت في حدوث مشكلات صحية بالأعصاب.

 

بسمة وهبة 

أصيبت الإعلامية بسمة وهبة ، بشلل مؤقت بمنطقة الوجه، نتيجة حقنها بمادة الفيلر بصورة خاطئة، رغم تأكيدها أنّها أجرت هذه العملية بأحد الأماكن الشهيرة في الإمارات.

 

بسمة وهبة فيفي عبدة ياسمين عبد العزيز الفنانة فيفي عبده ايمان الحصري الإعلامية إيمان الحصري الفنانة فاطمة كشري

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