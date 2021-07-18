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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. وزير الخارجية يؤكد وجود إرادة سياسية قوية بين مصر والصين.. وهاني الناظر يحذر من خطورة كريمات فرد الشعر

توك شو
توك شو

تناولت برامج “التوك شو” اليوم الأحد، العديد من القضايا والموضوعات نرصد لكم أبرزها خلال التقرير الآتي..

 

وزير الخارجية أكد على وجود إرادة سياسية قوية بين مصر والصين

استقبل سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الأحد، “وانج يي” مستشار الدولة ووزير خارجية جمهورية الصين الشعبية، في مقر رئاسة مجلس الوزراء في مدينة العلمين الجديدة.

تعرف على مواصفات سلامة الأضحية.. شاهد

قال الدكتور طارق عبد المنعم مدير الإدارة العامة للمجازر بالهيئة، إن الهيئة تستعد لعيد الأضحى قبلها بشهرين لتوفير جميع المستلزمات والمطهرات واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية، مشيرا إلى أنه سيتم فتح المجازر مجانا للأضاحي بدون رسوم.

التموين: خفض أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية مراعاة لظروف الناس


قال محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، إن استهلاك اللحوم يزيد فى عيد الأضحى أكثر من باقى السلع الأخرى لذلك استعدينا بشكل جيد.

اللجنة العلمية للضمور العضلي: المرض يؤدي إلى الوفاة فى بعض الحالات.. شاهد

قالت الدكتورة مي حسين، عضو اللجنة العلمية العليا للضمور العضلي الشوكي، إن هذا المرض في الأساس يستهدف الخلايا العصبية فى النخاع الشوكي.

السياحة: إضافة الأوكرانية في لغات الخط الساخن للوزارة

هنأت دكتور غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار، المصريين باقتراب حلول عيد الأضحى، قائلة: "جائحة كورونا كان لها تأثير سلبى على موسم الحج،ونتمنى السنة اللي جاية اللي نفسه يحج يقدر يحج".

تجهيزات عيد الأضحى بالمجمع الاستهلاكي بالجيزة.. تفاصيل

قال حسينى نصار، مدير المجمع الاستهلاكى بالجيزة، إنه يتم الاستعداد بشكل كامل لعيد الأضحى المبارك، منوهاً إلى أن سعيد كيلو اللحم السوداني الطازج حيث سعر الكيلو الواحد 85 جنيها.

مصطفى زمزم: حياة كريمة المشروع الأكبر في العالم ويخدم نصف سكان مصر

قال مصطفى زمزم ، سفير المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، إنه يوجد أهمية كبرى للمشروع القومى حياة كريمة، حيث أنه الأفخم من نوعه على مستوى العالم، كاشفا أن الدولة تعتبره مشروع القرن بعد مشروع حفر قناة السويس ومشروع السد العالى.

مسئول بالدقهلية عن مبادرة حياة كريمة: الدولة تسير على النظام الحديث

قال المهندس السيد شعبان، مدير مشروع مجمع خدمات المواطنين بكفر الترعة القديم، إن كفر الترعة القديمة بمحافظة الدقهلية تأخذ نصيب كبير جداً من مبادرة حياة كريمة التى قام بإطلاقها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

هاني الناظر يحذر من خطورة كريمات فرد الشعر.. فيديو

قال الدكتور هانى الناظر، استشارى الأمراض الجلدية، إنه عند التعرض لأشعة الشمس تتجمع الخلايا الصبغية وتتحرك من الطبقة السفلية فى الجلد للطبقة العليا وهو ما يشكل البقع الشمسية فى الوجه.

 

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