استادات الوطنية: نقدر دور قطبي الكرة المصرية في إثراء الرياضة المصرية ونبذهما للتعصب

تعلن شركة استادات الوطنية للإستثمار الرياضي و إدارة المنشآت عن تقديرها لقطبي الكرة المصرية، الأهلي و الزمالك، لدورهما الكبير في إثراء الرياضة المصرية ورفع راياتها عالياً في المحافل القارية والدولية.

كما يتقدم مجلس إدارة الشركة بكل آيات التقدير والامتنان للقطبين، الزمالك و الأهلي لنبذهما التعصب، والارتقاء بالمواقف التي تحض على رفع منسوب الوعي القيمي والوطني، بجانب دورهما المجتمعي البارز في هذا الصدد.

ووصلت بعثة الأهلي، إلى القاهرة صباح اليوم، وكان في استقبال بعثة نادي القرن كل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومحمد منار وزير الطيران، حيث كان استقبالا رسميا للأبطال بالورود، كما تواجد عدد من الجماهير للاحتفال باللقب القاري الثاني على التوالي والعاشرة في تاريخه.