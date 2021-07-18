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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الكاف يتغزل في جدو عقب تتويج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

صدى البلد

أشاد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “ الكاف ” بـ محمد ناجي جدو هداف الأهلي السابق. 

 

ونشر الاتحاد الأفريقي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” فيديو لـ جدو. 

 

وعلق الكاف على الفيديو: “ البديل المثالي الذي يبحث عنه جميع المدربين.. محمد ناجي جدو هداف كأس الأمم الإفريقية عام 2010 رفقة منتخب مصر ”. 

 

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السر في شيكابالا.. تفاصيل تراجع الزمالك عن تهنئة الأهلي بعد اللقب العاشر "فيديوجراف"

وحقق النادي الأهلي، الفوز على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت علي ملعب محمد الخامس بالمغرب في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

مكاسب حققها النادي الأهلي بعد الفوز بـ  دوري أبطال إفريقيا 
 

-زيادة زعامة الأهلي لـ أندية إفريقيا 
 

وصل النادي الأهلي للقب رقم 10 من بطولة دوري أبطال إفريقيا بفارق كبير للغاية عن أقرب منافسه الزمالك ومازيمبي الوصيف بـ 5 ألقاب.

 

النادي الأهلي بدأ مسيرة التتويج بالالقاب المرة الأولى عام 1982 حينما حقق الفوز علي أشانتي كوتوكو الغاني في المباراة النهائية بنتيجة 4-1.

 

-مكافآت 
 

يحصل النادي الأهلي بعد الفوز بلقب بطولة دورى أبطال إفريقيا، على 2.5 مليون دولار أي ما يعادل 40 مليون جنيه مصري من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

 

-تهديد ريال مدريد 
 

تتويج النادي الأهلي باللقب العاشر من بطولة دوري أبطال إفريقيا، يهدد زعامة ريال مدريد للأندية العالم كأكثر نادي تتويجا بالألقاب القارية.

 

وفي الوقت الحالي يحتل فريق ريال مدريد المركز الأول كأكثر نادي تتويجا بألقاب قارية بـ 26 لقبا بينما الأهلي في المركز الثاني بـ 23 لقبا.

 

-المشاركة في السوبر الأفريقي وكأس العالم للأندية 
 

ضمن الأهلي التواجد في بطولة السوبر الإفريقي وزيادة رصيد الألقاب القارية حيث يواجه فريق الرجاء المغربي بطل الكونفيدرالية الإفريقية.

 

كما سيمثل النادي الأهلي، قارة إفريقيا في كأس العالم ومن المحتمل مواجهة تشيلسي الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا في البطولة مثلما حدث الموسم الماضي حينما واجه الأحمر بايرن ميونخ.

 

ومن المنتظر أن يحقق النادي الأهلي ميدالية جديدة في بطولة كأس العالم للأندية بعد برونزية الموسم الماضي.

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