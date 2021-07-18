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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بن شرقي ينتظم في تدريبات الزمالك

صدى البلد

انتظم المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في معسكر تدريبات الفريق الأبيض اليوم، بعدما عاد اللاعب إلى القاهرة بالأمس قادما من بلاده بعد انتهاء فترة الإجازة.


ويستعد الفريق لمباراة غزل المحلة المقبلة المقرر لها في الثالث من أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.


ومن المقرر أن يخوض الزمالك تدريبه حتى الغد، على ملعب الترسانة قبل أن يحصل اللاعبون على راحة يوم الثلاثاء وهو أول أيام عيد الأضحى المبارك، على أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق ابتداء من يوم الأربعاء المقبل بالإسكندرية.

و في إطار الحرص الكامل على الروابط الأخوية بين أطراف المنظومة الرياضية وجهود الدولة التي تهدف إلى المزيد من التكاتف لخدمة المصلحة العليا للوطن. تبادل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. والكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي. والكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك الأتصالات الأيجابية

والتي جاءت جميعها رافضًة لكل التصرفات التي تصدر من هنا أو هناك لتنال من العلاقة التاريخية التي تربط بين قطبي الرياضة المصرية.. وقام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتهنئة النادي الأهلي ومجلس إدارته بمناسبة الفوز بدوري أبطال افريقيا. وأكد على حرصه الشديد على وحدة الصف والتعاون بين كل المؤسسات الرياضية.

وأنه لابد من دعم الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في كل الأتجاهات والتي تخوض تحديات صعبة خلال هذه المرحلة. وأن قطبي الكرة المصرية يقع عليهما العبء الأكبر للمساهمة في الطفرة الرياضية تماشيًا مع التطور الكبير الذي يسود المجالات المختلفة في البلاد.

وعبر الكابتن محمود الخطيب عن تقديره لجهود الدولة ومساندتها للمؤسسات الرياضية خاصة الأندية التي تمثل مصر في المحافل الخارجية وثمن رئيس الأهلي تهنئة الكابتن حسين لبيب ومجلس إدارته للأهلي وجماهيره بمناسبة الفوز بدوري أبطال افريقيا 

 

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السر في شيكابالا.. تفاصيل تراجع الزمالك عن تهنئة الأهلي بعد اللقب العاشر "فيديوجراف"

مؤكدًا على تقديره الكامل لهذه المبادرة الطيبة في ظل الروح التي تسود بين القطبين لاسيما وأنه يرفض أي تصرفات تعكر صفو هذه العلاقة بل ويأمل في المزيد من التعاون بين كافة الأندية الشقيقة..

ومن جانبه أكد الكابتن حسين لبيب على تقديره للأتصالات التي جرت مع الدكتور أشرف صبحي والكابتن محمود الخطيب لتوضيح بعض وجهات النظر بخصوص ما تناولته بعض مواقع التواصل الأجتماعي مؤخرًا والتأكيد على التقدير الكبير من جانب النادي الأهلي لشقيقه نادي الزمالك وتثمين التهنئة التي تلقاها بالفوز بالبطولة الأفريقية وحرصه الشديد على العلاقة الطيبة بين الناديين..

وأشار الكابتن حسين لبيب إلى أن كل إنجاز يحققه أي نادي مصري يصب في مصلحة الرياضة المصرية وأن نادي الزمالك يعتز بعلاقاته بكافة الأندية بل ويتطلع للمزيد من التعاون والتقارب بما يخدم مصلحة المنتخبات الوطنية في كل اللعبات الرياضية.

الزمالك أشرف بن شرقي كاف وزير الشباب والرياضة تدريبات الزمالك نادي الزمالك حسين لبيب

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