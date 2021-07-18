عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوقي غريب: لا نفكر الآن سوى في مباراة إسبانيا

صدى البلد

أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، أنه لا يفكر سوى في مباراة إسبانيا فقط، مشيراً إلى أنه يسعى أن تكون مباراة قوية.

وقال غريب في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم: "لا نفكر الآن سوي في مباراة اسبانيا فقط، باعتبارها بداية المشوار ونسعي أن تكون قوية".

ويستعد المنتخب الأولمبي لملاقاة نظيره الإسباني، في أولى مباريات الفراعنة في أولمبياد طوكيو، يوم الخميس المقبل.

كما يستعد منتخبنا الوطني، لخوض منافسات لعبة كرة القدم، في دورة الألعاب الأولمبية “ طوكيو 2020”.

منتخبنا يتواجد في مجموعة قوية، تضم منتخبات إسبانيا والأرجنتين وأستراليا، والتنافس سيكون على أشده من أجل الصعود لدور ربع النهائي.

وفي ذلك التقرير، نستعرض مقارنة بين قوائم منتخبات المجموعة الثالثة في الأولمبياد والتي تضم منتخبنا الوطني.

قائمة منتخب مصر للمشاركة في الأولمبياد

وفيما يلي قائمة اللاعبين كاملة:
 

لحراسة المرمى: محمدالشناوي- محمد صبحي- محمود جاد
 

الدفاع: أحمد أبو الفتوح- كريم فؤاد- أحمد حجازي- محمود الونش- محمد عبد السلام- أحمد رمضان "بيكهام" - أسامة جلال-كريم العراقي.
 

الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي -إمام عاشور- ناصر ماهر- رمضان صبحي - إبراهيم عادل- عبد الرحمن مجدي- طاهر محمد طاهر.
 

الهجوم: أحمد ياسر ريان- صلاح محسن- ناصر منسي.

القيمة التسويقية: 18.65 مليون يورو

اللاعبون كبار السن: محمد الشناوي ( حارس مرمى النادي الأهلي) - أحمد حجازي ( مدافع اتحاد جدة السعودي) - محمود الونش ( مدافع الزمالك)

أعلى لاعب قيمة تسويقية: أحمد حجازي بـ 4 ملايين يورو

أقل لاعب قيمة تسويقية: محمد عبد السلام مدافع الزمالك بـ 200 ألف يورو

قائمة منتخب إسبانيا

حراسة المرمى: أوناي سيمون - ألفارو فرنانديز - أليسكس دومينجز.

 

خط الدفاع: أوسكار مينجويزا - إريك جارسيا - خيسوس فاييخو- باو توريس - أوسكار خيل - خوان ميراندا.

 

خط الوسط: مارك كوكوريا - جوان مونكايولا - مارتن زوبيميندي - داني سيبايوس - ميكيل مورينو - كارلوس سولير - بيدري- ماركو أسينسيو.

 

خط الهجوم: بريان خيل - داني أولمو - رافا مير - أويارزابال - خافي بويدو.

القيمة التسويقية: 545.90 مليون يورو

اللاعبون كبار السن: ماركو أسينسيو ( مهاجم ريال مدريد) - داني سيبايوس ( متوسط ميدان ريال مدريد) - ميكيل ميرينو ( متوسط ميدان ريال سوسيداد)

أعلى لاعب قيمة تسويقية: بيدري متوسط برشلونة وميكيل أويرزابال مهاجم ريال سوسيداد بـ 70 مليون يورو

أقل لاعب قيمة تسويقية: أليكس دومينيجيز بـ 400 ألف يورو

قائمة الأرجنتين

حراسة المرمى: جيريمياس ليديسما  - لاوتارو موراليس - خواكين بلازكيز.

 

خط الدفاع: هيرنان ديلا فونتي - نيهان بيريز - مارسيلو هيريرا - ليونيل موسبفيتش - فرانشيسكو أورتيجا-  كلاوديو برافو.

 

خط الوسط: كولومباتو - فيرا - توماس بيلمونتي - مارتن باييرو - بيدرو ديلا فيجا - تياجو ألمادا. ألكسيس ماكاليستر - فيرناندو فالنزويلا.

 

خط الهجوم: إيزيكويل باركو - أجوستين أورزي -  أدولفو جايش - بونسي.

القيمة التسويقية: 128.10 مليون يورو

اللاعبون كبار السن: جيريمياس ليديسما ( حارس مرمى قادش الإسباني)

أعلى لاعب قيمة تسويقية: تياجو ألمادا لاعب فيليز سارسفيلد الأرجتيني بـ 20 مليون يورو.

أقل لاعب قيمة تسويقية: ليونيل ميسوفيتش بـ 100 ألف يورو

قائمة أستراليا

حراسة المرمى: توم جلوفر ، أشلي ماينارد بروير ، جوردان هولمز.

خط الدفاع: ناثانيال أتكينسون ، توماس دينج ، جويل كينج ، كي روليس ، هاري سوتار ، جاي ريتش باجويلو.

خط الوسط: كينو باكوس ، دينيس جينرو ، رايلي ماكجري ، كونور ميتكالف ، ديلان بيرياس ، كاليب واتس ، كاميرون ديفلين ، ماركو تيليو.

الهجوم: دانييل أرزاني ، نيكولاس داجوستينو ، ميتشل ديوك * ، رينو بيسكوبو ، لاتشلان ويلز.

القيمة التسويقية: 13.10 مليون يورو

اللاعبون كبار السن: ميتشيل ديوك ( مهاجم فريق التعاون السعودي)

أعلي لاعب قيمة تسويقية:هاري سوتار مدافع ستوك سيتي بـ 4 مليون يورو

أقل قيمة تسويقية: أشلي ماينارد بـ 50 ألف يورو.

ترشيحاتنا

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأحد 18-7-2021

توثيق الغرامة بالبطاقة.. البرلمان يتدخل لحل أزمة الكمسارية والركاب بسبب أجرة الركوب

مواصفات و أسعار دي اس 3 موديل 2021 في مصر | صور

واتساب يختبر خاصية جديدة تتعلق بحظر الحسابات.. اعرفها

هواتف iPhone 13 تقتبس أفضل ميزات ساعة آبل الذكية

كل ما نطلبه الدعاء.. شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف تطورات حالتها الصحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالتها خطرة .. شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف تطورات حالتها الصحية

شيكابالا يرد على جماهير الأهلي بطريقته الخاصة... شاهد

غيبوبة تامة.. الفنان تامر مجدي يكشف آخر تطورات حالة ياسمين عبد العزيز

سيكون مرئيًا طوال الليل .. ظهور كوكب الموت فى السماء اليوم

دعاء يوم التروية.. مستجاب ويفرج الهم

السودان يكشف آخر تطورات الملء الثاني لـ سد النهضة.. وخطورة الموقف على سد الروصيرص

خناقة على ميت.. غُسل متوفاة يتسبب في قتيلين و5 مصابين بسوهاج

أحمد العوضي لا يرد.. أشرف زكي: النقابة لا تعلم شيئا عن حالة ياسمين عبد العزيز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالركلات وشد الشعر.. شاهد مشاجرة عنيفة بين مجموعة من الفتيات بالكويت |فيديو

الهروب الآن أفضل.. قصة فرار الأفغان من طالبان والهجرة إلى أمريكا

طوله 4 أقدام.. شاهد رجل يتفاجأ بـ ثعبان ضخم خلف المدفأة

وزير الطيران يتفقد حركة التشغيل بمطار القاهرة ومركز العمليات IOCC .. صور

فيديو

راجل لراجل.. نقيب الممثلين يتوعد ابن الحويني بعد "توبة حلا شيحة" |فيديوجراف

السر في شيكابالا.. تفاصيل تراجع الزمالك عن تهنئة الأهلي بعد اللقب العاشر "فيديوجراف"

تطورات الحالة الصحية لـ ياسمين عبدالعزيز بعد دخولها العمليات للمرة الثانية "فيديوجراف"

فيديوجراف.. القصة الكاملة لأزمة صورة مي حلمي وتامر شلتوت داخل الطائرة

المزيد

ساحة رأي

حنان محمود إبراهيم تكتب: الشباب في معرض الكتاب

إبراهيم موسى يكتب: أزمة «الكي جي»

عبدالصمد ماهر يكتب: الخطيب خدع موسيماني 

رمضان البيه يكتب: الحج عرفه

نهي أباظة تكتب: ملاكي.. ومأستكه في بواكي

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. بدون مقدمات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مديحة عاشور

«حياة كريمة».. حياة جديدة

د.مجدي بدران

أسباب تورم الشفتين

إبراهيم شعبان

الزمن الروسي

د. محمد مبروك

يوم عرفة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم يعني إية حب الوطن

كريمة أبو العينين

الفقراء يجب ألا ينجبوا إناثا

هويدا دويدار

مساعى لتغيير الفكر الإسلامى بالرأي والهوى

اﻟﻤﺰﻳﺪ