كارتيرون يضع برنامجا لخماسي الزمالك استعدادا لمباراة غزل المحلة

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي كارتيرون برنامجا بدنيا خاصا لكل من أشرف بن شرقي وحازم إمام وسيف الدين الجزيري ومحمود علاء وحميد أحداد وعدد من اللاعبين الناشئين.

وتولى البرتغال فيرناندو مدرب الأحمال وأحمد عصمت مساعد مدرل الأحمال الإشراف على تنفيذ البرنامج البدني للاعبين.

كشف الدكتور منتصر الرملاوي المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن استقرار الجهاز الفني على طرفي مباراتي الفريق الوديتين بمعسكر برج العرب في الإسكندرية، والمقرر انطلاقه يوم الأربعاء المقبل.

وأضاف المدير الإداري للزمالك أن الفريق سيخوض مباراته الأولى يوم 26 يوليو الحالي أمام منتخب القسم الثاني، على أن يخوض مباراته الودية الثانية أمام فريق أبها السعودي يوم 29 من الشهر نفسه.

مباراة غزل المحلة

ويستعد الزمالك لمباراة غزل المحلة المقبلة المقرر لها الثالث من أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك تدريبه حتى غد الإثنين، على ملعب الترسانة قبل أن يحصل اللاعبون على راحة يوم الثلاثاء المقبل، وهو أول أيام عيد الأضحى المبارك، على أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق ابتداء من يوم الأربعاء المقبل بالإسكندرية.