البريد: تغذية كافة ماكينات الصراف الآلي خلال إجازة عيد الأضحى

صرح الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد أن الهيئة اتخذت كافة التدابير والإجراءات التي تهدف الي تيسير حصول المواطنين علي الخدمات بجميع مكاتب البريد علي مستوي الجمهورية بكل سهولة ويسر وذلك قبل اجازة عيد الاضحي المبارك حيث اصدر الدكتور شريف فاروق توجيهات لجميع قيادات الهيئة علي رأسهم عبده علوان نائب رئيس مجلس الادارة لشئون المناطق البريدية و خالد امام نائب رئيس مجلس الادارة للشمول المالي واحمد منصور امين عام الهيئة القومية للبريد بالمرور علي كافة مكاتب البريد علي مستوي الجمهورية لمتابعة انتظام حركة سير العمل وتأدية كافة الخدمات بالجودة المطلوبة وتذليل اي عقبات تواجه العاملين اثناء تأدية عملهم والاستماع لشكاوي المواطنين ان وجدت بالإضافة الي تغذية كافة ماكينات الصراف الآلي على مستوى الجمهورية خلال فترة العطلة الرسمية وتشكيل لجنة على أعلى مستوى لمتابعة تغذية جميع ماكينات الصراف الآلي بجميع المحافظات خلال فترة العطلة حتي عودة العمل بجميع المكاتب على مستوى الجمهورية يوم ٢٤ يوليو ٢٠٢١.