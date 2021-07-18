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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بسنت حميدة تعلن إصابتها قبل أولمبياد طوكيو

بسنت حميدة بطلة مصر
بسنت حميدة بطلة مصر في ألعاب القوى

أعلنت بسنت حميدة بطلة مصر في ألعاب القوى عن إصابتها خلال المران الأخير لمنتخب مصر.

 

وقالت حميدة عبر حسابها الشخصي بـ“فيس بوك”، إنها تعرضت لمزق شديد بالخلفية في تمرينها الأخير مع المنتخب.

 

وأكدت بسنت حميدة أنها لا تعلم موقفها من المشاركة في الأولمبياد بعد إصابتها الأخيرة.

 

وفي سياق آخر أعلنت اللجنة الأولمبية الجنوب إفريقية اليوم الأحد، إصابة لاعبين اثنين من منتخب كرة القدم بجانب عضو بالجهاز الفني للفريق ، بفيروس كورونا.

 

وحسب تقارير نشرتها وكالات أنباء عالمية، أصيب كل من تابيسو مونياني وكاموهيلو ماهلاتسي بكورونا بجانب محلل الفيديو ماريو ماشا بكورونا .

 

وجاءت باقي نتائج أعضاء الفريق سلبية بعد خضوعهم للاختبار مرتين.

 

كما يعاني منتخب جنوب إفريقيا للرجبي من تفشي فيروس كورونا في صفوفه ، بعد تسجيل حالة إصابة رابعة في الفريق خلال معسكره في اليابان.


ويعرض موقع صدى البلد موعد المباريات:

 

الخميس 22 يوليو: مصر وإسبانيا  في تمام الساعة 9:30 صباحا بتوقيت القاهرة

الأحد 25 يوليو: مصر والأرجنتين في تمام الساعة 9:30 صباحا بتوقيت القاهرة.

الأربعاء 28 يوليو: مصر وأستراليا  في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة

 

وجاءت قرعة أولمبياد طوكيو كالتالي:

المجموعة الأولى: اليابان - المكسيك - جنوب إفريقيا - فرنسا

المجموعة الثانية: كوريا الجنوبية - هندوراس - نيوزيلاند - رومانيا

المجموعة الثالثة: الأرجنتين - إسبانيا - مصر - أستراليا

المجموعة الرابعة: البرازيل - ألمانيا - كوت ديفوار - السعودية

 

ويتأهل المتصدر والوصيف إلى دور الثمانية، والذي يقام بنظام المواجهات الإقصائية، ثم دور الـ4 واللقاء النهائي.

 

وكانت دورة ألعاب طوكيو تأجلت من العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا، ومن المقرر أن تقام هذا العام بدون حضور جماهير من خارج اليابان، خلال الفترة ما بين 23 يوليو والثامن من أغسطس. 

 

 

منتخب مصر إفريقيا فيروس كورونا كرة القدم تفشي فيروس كورونا بسنت حميدة ألعاب القوى

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