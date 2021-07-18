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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

في عيد الأضحي .. السياحة الداخلية "دواء" تعافي القطاع من كورونا

السياحة فى مصر
السياحة فى مصر

السياحة الداخلية كلمة سر تحريك السياحة المصرية وقت الأزمات ، وتشهد السنوات والأيام الماضية على ذلك ، من أزمات متكررة ما بين حادث الطائرة الروسية وحظر وتحذيرات السفر، ومؤخرا تداعيات فيروس كورونا التي ألقت بظلالها على القطاع السياحي المصري والعالمي .


لا يخفي على أحد ، أن السياحة هي عصب الاقتصاد المصري ، وتعد العصا السحرية لتحريك المياه الراكدة للاقتصاد، وهي العجلة الاقتصادية الأسرع نموا ، حيث سرعة تدفق العملة الأجنبية بشكل مباشر ، ولكننا سنتطرق في التقرير التالي الي تأثير السياحة الداخلية كعلاج ودواء التعافي من ازمة كورونا فى عيد الاضحي .


وضمت أبرز التحركات السياحية، لإنعاش المقاصد المصرية ، اطلاق مبادرة شتّي في مصر، والتي علق كثير من السياحيين الامل عليها ، لتفك حصار السياحة ، والتي أتاحت أسعارًا للفنادق تبدأ من ٣٠٠ جنيه للفرد مع تخفيض أسعار الطيران لتبدأ من ١٥٠٠ وحتى ٢٠٠٠ جنيه.


منقذة القطاع


من جانبها قالت الخبيرة السياحية الدكتورة راندا العدوى ، إن السياحة الداخلية أثبتت فاعليتها كأداة لإحداث حراك سياحي داخلي وقت الازمات ، مشيرة الى أن المصريين لديهم كافة الحقوق في الاستمتاع بمقاصدهم السياحية ، وفقا لكافة الشرائح، وعلينا تقديم المزيد من العروض السياحية ، التي تتناسب مع كافة الاذواق .


أشارت العدوى لـ"صدى البلد" ، إلى أن إجازات العيد حققت ارتفاعا قويا لمعدل نسب الاشغال السياحي و التي قد توجد بكثير من الفنادق المصرية ، لتصل الي 70% نسب امتلاء كحد أقصي ، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية و الاحترازية ، والتي ثبت تطبيقها بكفاءة عالية .


أوضحت الخبيرة السياحية ، أن السياحة الداخلية ، رمز حقيقي وقت الازمات التي يمر بها القطاع ، بداية من ازمة الطائرة الروسية و الانحسار السياحي الذى واجه مقاصدنا مرورا بأزمة فيروس كورونا ، لينصف المصريون القطاع السياحي في أزماته ، بالإضافة الى الدعم الحكومي من حزم وحوافز لمساندة القطاع .


أضاف عبدالهادى محمد رئيس غرفة شركات السياحة في أسوان ، أن السياحة الداخلية هي الأسرع استجابة ، قائلا : هي دواء تعافي القطاع من فيروس كورونا ، لتكون اليد الحانية على السياحة وقت الازمات ، مؤكدا أن المصريين لديهم ثقافة السفر و الحفاظ على القيمة الجمالية لمقاصدنا السياحية .


وتابع رئيس غرفة شركات السياحة في أسوان لـ"صدى البلد" ،قائلا: إن عيد الاضحي ساهم في ارتفاع نسب الاشغال لتحقق المعادلة الصعبة ، ما بين العودة التدريجية للمقاصد السياحية و الحفاظ على السائحين ، عبر تلقيح العاملين بالسياحة في محافظتى جنوب سيناء و البحر الأحمر وبذلك يكون العيد اكثر أمانا لقضاء عطلات متميزة .

 

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