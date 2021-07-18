تقديم المساعدات الإنسانية في أفغانستان.. بيان مشترك لمحادثات السلام بين الحكومة وطالبان

أكد بيان مشترك لمحادثات حكومة أفغانستان وحركة طالبان، أن الطرفين يضمنان الالتزام بمواصلة المفاوضات حتى تحقيق تسوية سياسية.

وقال البيان الذي نشرته وكالة "رويترز" الإخبارية: "اتفق وفد حكومة أفغانستان وحركة طالبان على عقد لقاء جديد وتسريع المفاوضات، وأكدا أنهما سيعملان على تقديم المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء أفغانستان".

واجتمع وفدان عن الحكومة الأفغانية وطالبان السبت، لاستئناف المحادثات التي بدأت في سبتمبر ولا تزال متعثرة حتى الآن، في وقت يشن المتمردون هجوما كاسحا على القوات الأفغانية سيطروا خلاله على مناطق عديدة.

وصباح اليوم، أعلن زعيم حركة طالبان هبة الله أخوند زاده، أنه "يؤيد بشدة" تسوية سياسية للنزاع في أفغانستان "رغم التقدم والانتصارات العسكرية" التي سجلتها الحركة في الشهرين الأخيرين.

وقال أخوند زاده: "بدل الاعتماد على الأجانب، دعونا نحل مشكلاتنا فيما بيننا وننقذ وطننا من الأزمة السائدة"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وشنت حركة طالبان هجومات على القوات الأفغانية في أوائل مايو، مستغلة بدء انسحاب القوات الأجنبية الذي من المقرر أن يكتمل بحلول نهاية أغسطس.

وسيطرت الحركة على مناطق ريفية شاسعة، خصوصا في شمال أفغانستان وغربها، بعيدا عن معاقلها التقليدية في الجنوب.

وحققت طالبان مؤخرا أيضا مكاسب في معقلها التقليدي إقليم قندهار بجنوب أفغانستان.

وسيطرت طالبان في وقت متأخر من مساء الأربعاء الماضي، على منطقة "سبين بولداك"، حيث يقع أحد أهم المعابر الحدودية والتجارية في البلاد، بحسب ما ذكره البرلماني جول أحمد كامين، وعضو مجلس الإقليم نعمة الله وفا.

وفقد المزيد من الأشخاص حياتهم وتشردوا من منازلهم، في ظل اشتداد القتال.

وتشير تقارير أولية صادرة عن الأمم المتحدة إلى نزوح 11 ألفا و200 شخص بسبب الصراع في قندهار فقط، خلال الأسبوع الماضي، فيما يخشى بعض الخبراء من أن تتجه أفغانستان نحو حرب أهلية دموية أخرى.