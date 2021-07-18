كيف استعدت وزارة التموين لـ عيد الأضحى المبارك؟

كشف المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، عن استعدادات الوزارة لعيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى أن الوزارة تضخ كميات كبيرة من اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية.

وأضاف عبد المنعم خليل، خلال لقاء مذاع على قناة “الحدث اليوم”، أن هناك حملات مستمرة بالتنسيق مع وزارة الصحة والطب البيطري لضبط الأسعار، والرقابة على ذبح وتخزين وتداول اللحوم، والتأكد من الذبح داخل السلخانة من عدمه، وتوعية المواطن بأنواع الأختام وكيفية شراء اللحوم السليمة.

وأوضح رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أنه تم ضبط كميات كبيرة من الذبح خارج السلخانة أو مصنعات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مشيرًا إلى أن أسعار اللحوم السودانية بالمجمعات الاستهلاكية بـ 85 جنيها للكيلو مقابل 90-95 جنيه للكيلو بالسوق.

وتابع: "تم ضخ 760 طن لحوم برازيلي بـ 65-68 جنيه للكيلو مقابل 80-85 للكيلو بالسوق، وضخ كمية من الضأني المبرد القادم من السودان بسعر 95 جنيها للكيلو، والضأني البلدي بـ 125 جنيها"، مشيرًا إلى أن هناك 39 شادر تابع للوزارة بجميع أنحاء الجمهورية لبيع الخراف الحية بسعر 65 جنيها للكيلو.

فيما تمكنت مديرية الطب البيطرى بالغربية بالاشتراك مع مديرية التموين، اليوم الأحد، من ضبط 158 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر ومطروحة للبيع فى الأسواق، و73 كيلو كلاوى ودواجن غير صالح للاستهلاك الأدمى.



كان الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، تلقى تقريرا يتضمن فى إطار تكثيف حملات المديرية على الأسواق لكافة المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيوانى ومحال الجزارة والدواجن بالاشتراك مع مديرية التموين لضبط المخالفات وإحكام الرقابة بالتزامن مع حلول عيد الأضحى .

كما أسفرت عن ضبط 158 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر ومطروحة للبيع فى الأسواق، و73 كيلو كلاوى ودواجن غير صالح للاستهلاك الأدمى، وسحب عينات 111 كيلو لحوم مفروم وسجق للتأكد من صلاحيتها أو من عدمه.



كما تضمن التقرير تحرير 14 محضر مخالفة وواحد محضر عدم تمكين، وتم التحفظ علي المضبوطات وتحريزها، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لحين صدور قرار النيابة المختصة بشأنها.