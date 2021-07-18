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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

بعد العاشرة.. أول تعليق من سيد عبد الحفيظ ورسالة عن أزمة شيكابلا

صدى البلد

هنأ الكابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، جماهير الكرة المصرية والنادي الأهلي بالفوز بـ بطولة أفريقيا 2021.
وقال سيد عبد الحفيظ، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، إنه :"بفضل المولى عز وجل قدرنا نعمل مباراة كويسة ونحقق البطولة العاشرة". 
وتابع الكابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن هذه البطولة تجعلنا في موقع مسئولية أكبر وأهم وخاصة أن هذا العدد من البطولات لم يحققه أي فريق في القارة وبالتالي الحفاظ عليه مهمة أساسية.
وأكد الكابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن قيادة الخطيب لبعثة النادي الأهلي رسالة هامة للاعبين وأنه ينتظر منهم المزيد والنجاح مهما كانت الصعاب.

وتابع الكابتن سيد عبد الحفيظ، أنه اتمنى لا يكون في تجاوز ضد أي لاعب ومشهد أمس اتمنى ان يكون داخليا قبل خارجيا أثناء التتويج والممر الشرفي، وكلنا في اتجاه واحد ولا يصح ما حدث ونحترم الزمالك للغاية".
 

فيما وجهت جماهير النادي الأهلي الشكر للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي بعد تتويج الفريق بالبطولة العاشرة لدوري أبطال أفريقيا. 
 

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت التعليقات كالآتي: "‏شكراً للرقم عشرة شكراً لمن صان العشرة شكراً لمن جلب العاشرة #شكرا_بيبو " و "‏‏اعظم لاعب ورئيس ف تاريخ النادي واتظلم كتير واتحمل اهانات كتير ربنا كافئه وعوضه عن كل ده #شكرا_بيبو ".

وقال آخرون "‏في عرف كرة القدم حول العالم عندما يتحدث الإداري أو المدرب أو اللاعبين عن الألقاب فيستهلوا الحديث بجملة واحدة :  نريد أن نحقق اللقب من أجل إسعاد الجماهير #شكرا_بيبو ".
 

وتوج النادي الأهلي للمرة الثانية على التوالي بدوري أبطال أفريقيا، والعاشرة فى تاريخه علي حساب كايزر تشيفز، فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب محمد الخامس مساء امس 
 

وافتتح الاهلي التهديف فى الدقيقة 52 عن طريق محمد شريف من تسديدة متقنة من تمريرة أكرم توفيق .

وأضاف الاهلي الثاني فى الدقيقة 64 عن طريق محمد مجدي قفشة من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء

ونجح الاهلي في تسجيل الثالث فى الدقيقة 73 عن طريق عمرو السولية بعد تدخل الفار .

بدأ الأهلي متراجعا في أول دقيقة أمام ضغط  لاعبي كايزر .

وجاءت كرة مقوسة من ركلة ركنية من الطرف الأيمن لصالح كايزر تشيفز شتتها دفاع الأهلي بنجاح فى الدقيقة 2 .

وتلقى عمرو السولية عرضية رائعة من علي معلول مررها برأسية ولكن خروج ممتاز من حارس مرمى كايز تشيفز فى الدقيقة 3 .

وواصل الأهلي نتفيذ العرضيات فى الدقيقة 4 عن طريق علي معلول ولكن شتتها دفاع كايزر تشفز بنجاح فى الدقيقة 4 .

وتلقي باركر  قائد فريق كايزر إارا بعد تدخل عنيف علي أيمن اشرف في الدقيقة 8 .

وباغت سمير نوركوفيتش كرة قوية خارج منطقة الجزاء فى الدقيقة 16 تصدي لها محمد الشناوي ببراعة .
 

وتلقي أيمن أشرف بطاقة الصفراء بعد تدخل قوي علي سمير نوركوفيتش فى الدقيقة 21 .

وجاءت كرة عرضية من أكرم توفيق من الطرف الأيمن شتتها دفاع كايزر تشيفز لتصل إلى عمرو السولية على حدود منطقة الجزاء، مررها إلى أفشة سددها من لمسة واحدة بعيدة عن القائم الأيمن فى الدقيقة 24 .

بطاقة حمراء على لاعب كايزر تشيفز بعد تدخل قوي على أكرم توفيق لاعب الأهلي فى الدقيقة 45 .

وأجري موسيماني أول تغييراته بخروج أيمن أشرف ودخول ياسر إبراهيم بدلا منه فى الدقيقة 46 .

وفي الدقيقة 48 ، جاءت كرة عرضية من علي معلول من الطرف الأيسر تصل إلى حسين الشحات الذي راوغ المدافع، ومن ثم سدد كرة ارتطمت بدفاع كايزر تشيفز.

وجاء هدف الاهلي فى الدقيقة 52 عن طريق محمد شريف من تسديدة متقنة من تمريرة أكرم توفيق .

سيد عبد الحفيظ سيد على النادي الأهلي بطولة افريقيا

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