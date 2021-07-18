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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مع استمرار موجة الحر.. إنجلترا وويلز تسجلان اليوم الأكثر سخونة في العام

صدى البلد

سجلت بريطانيا اليوم الأحد، اليوم الأكثر حرارة في العام حيث تجاوزت درجات الحرارة 30 درجة مئوية في كل من إنجلترا وويلز.

 

وسجلت كل من إنجلترا وويلز اليوم الأكثر سخونة في العام يوم الأحد ، محطمة الأرقام القياسية يوم السبت، ويتوقع خبراء الأرصاد أن تكون أكثر دفئًا على مدار الأسبوع. بحسب "سكاي" البريطانية.

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في إنجلترا، تم تسجيل 31.6 درجة مئوية (88.88 فهرنهايت) في مطار هيثرو متجاوزًا الرقم القياسي المسجل يوم السبت 30.3 درجة مئوية (86.54 فهرنهايت) المسجل في كوتون في إلمز، ديربيشاير.

 

سجلت ويلز 30.2 درجة مئوية (86.36 فهرنهايت) في كارديف، مقارنة بـ 29.6 درجة مئوية (85.28 فهرنهايت) التي وصلت إليها أوسك، مونماوثشاير، يوم السبت.

 

توجه عشرات الآلاف من الأشخاص إلى الشواطئ ذات الطرق المزدحمة على الطرق الساحلية.

 

كان يوم السبت هو اليوم الأكثر سخونة في العام لجميع الدول الأربع ، والأكثر سخونة منذ بدء تسجيل أيرلندا الشمالية بتسجيل 31.2 درجة مئوية (88.16 فهرنهايت) في بالي واتيكوك، في كو داون، متجاوزًا أعلى درجة حرارة سابقة كانت 30.8 درجة مئوية (87.44 فهرنهايت)، الذي تم التوصل إليه في 12 يوليو 1983 و 30 يونيو 1976.

انجلترا ويلز اليوم الأكثر سخونة بريطانيا درجة مئوية

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